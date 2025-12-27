Secciones
Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

El oficialismo logró sancionar ambas normas. La votación terminó 46 a 25. Hubo división en la representación de Tucumán en la Cámara Alta.

En el recinto de sesiones del Senado. En el recinto de sesiones del Senado.
Hace 4 Hs

El Gobierno nacional cerró el año legislativo con una victoria política de fuste. En una sesión extraordinaria que se extendió por más de ocho horas, el Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Con 46 votos a favor, 25 en contra y una sola abstención, la administración de Javier Milei logró las herramientas financieras para el próximo año, bajo la premisa innegociable del déficit cero.

La sesión fue presidida por Victoria Villarruel y mostró un tablero donde el oficialismo logró ampliar su base de aliados, al sumar a sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales.

El voto de los tucumanos

Para Tucumán, la votación reflejó la fractura que atraviesa el peronismo y el alineamiento de las fuerzas locales:

- Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social - Bloque Independencia): votó a favor. La senadora se mantuvo en sintonía con el bloque de aliados que viene acompañando las medidas estructurales del Ejecutivo nacional.

- Sandra Mendoza (Unión por la Patria): votó a favor. Su voto se desmarcó de la conducción vertical del bloque kirchnerista, siguiendo la línea de acompañamiento que algunos sectores del peronismo tucumano mantienen con la Casa Rosada para garantizar gobernabilidad.

-Juan Manzur (Unión por la Patria): votó en contra. El ex gobernador se mantuvo en el bloque opositor duro, rechazando las partidas previstas para el 2026 y la nueva normativa fiscal.

Inocencia Fiscal: el otro triunfo

Además del Presupuesto, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal fue celebrada por la Casa Rosada como el "Plan de Reparación Histórica del Ahorro". Desde la Oficina del Presidente destacaron que estas leyes permitirán "sacar a la Argentina adelante" y agradecieron el rol de los jefes de bloque aliados y de las figuras que motorizaron el acuerdo en el Senado.

Temas TucumánBuenos AiresBeatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaJuan ManzurCasa RosadaSandra MendozaJavier Milei
