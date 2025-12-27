Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

El Gobierno nacional cerró el año legislativo con una victoria política de fuste. En una sesión extraordinaria que se extendió por más de ocho horas, el Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Con 46 votos a favor, 25 en contra y una sola abstención, la administración de Javier Milei logró las herramientas financieras para el próximo año, bajo la premisa innegociable del déficit cero.