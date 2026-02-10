Secciones
“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras
La audiencia realizada ayer tuvo un momento de alta tensión. “Si el imputado no tiene nada que ver con la agresión, instamos a que identifique a las personas que aparecen en el video que sus propios defensores aportaron al Ministerio Público. No sé por qué no podría brindar esta información para que se esclarezca el hecho y aparezcan los verdaderos responsables”, señaló José María Molina, representante legal de Patricio Ledezma. “Mi defendido no es ningún buchón”, le respondió Daniel Medina, uno de los defensores de César Máximo Carreras, el joven que fue liberado ayer.

Al finalizar el debate, Medina y Ángel Fara confirmaron que, en el momento de la detención, su asistido identificó a Belisario Iturbe y a Mariano Costa Rojano. “Eso fue una declaración espontánea que quedó registrada en un acta que forma parte del expediente. La información la tiene la fiscalía y son ellos los que deben avanzar en esa línea”, comentaron los defensores. “Mi defendido puede colaborar o no; lo hizo en su momento, pero ahora esto queda en manos del Ministerio Público”, indicaron.

“En los videos que aportamos aparecen varias personas que pueden ser fácilmente identificadas. No pueden pretender que, en una audiencia, mi defendido declare cuando está en todo su derecho de no hacerlo. Incluso, quizás no conozca a esas personas”, señaló Fara en una entrevista con LA GACETA.

Luego de la liberación de Santiago Bagne, María José Medina, madre de Carreras, expresó: “Se aportaron todos los datos sobre quiénes fueron los autores de esta pelea, pero no se actuó de la misma manera que con mi hijo. ¿Se deberá a algo? Se tendría que investigar dónde están los verdaderos culpables”.

“Esa fue la apreciación de una madre desesperada por la libertad de su hijo. No nos corresponde determinar por qué no se avanzó sobre esa línea”, respondió Fara.

Todavía resta saber qué actitud adoptará Bagne frente a esta cuestión. Su situación es diferente, ya que fue el único de los sospechosos que permaneció con Ledezma después del ataque. La propia víctima reconoció que le pidió disculpas y que le ofreció aportar información sobre quiénes habían sido sus agresores.

Audiencia de sobreseimiento

¿Dirá quiénes son los atacantes? “Eso es lo que estamos analizando. Por el momento, estamos preparando la audiencia de sobreseimiento que planeamos solicitar, porque hay demasiadas evidencias para demostrar que él no fue el agresor ni formó parte de ningún cerco humano. Por el contrario, se encargó de frenar a los más revoltosos”, respondió Macario Santamarina.

Por otra parte, allegados a Bagne no sólo descartaron esa posibilidad, sino que adelantaron que el joven estaría analizando presentar una demanda contra Ledezma. Entienden que, a partir de una falsa denuncia, terminó siendo perjudicado.

Temas Tafí del ValleMinisterio PúblicoPatricio Ledezma
