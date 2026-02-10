“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

La audiencia realizada ayer tuvo un momento de alta tensión. “Si el imputado no tiene nada que ver con la agresión, instamos a que identifique a las personas que aparecen en el video que sus propios defensores aportaron al Ministerio Público. No sé por qué no podría brindar esta información para que se esclarezca el hecho y aparezcan los verdaderos responsables”, señaló José María Molina, representante legal de Patricio Ledezma. “Mi defendido no es ningún buchón”, le respondió Daniel Medina, uno de los defensores de César Máximo Carreras, el joven que fue liberado ayer.