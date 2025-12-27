Dólar, inflación y superávit financiero: una por una, las claves del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Hasta fines de este año, la legislación vigente exige destinar el 6% del PBI a educación, el 1% a Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto a educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario al reequipamiento de las Fuerzas Armadas.