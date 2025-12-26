“¡Callate, mamarracho!”: explosivo cruce en el Senado durante el debate del Presupuesto 2026

La tensión escaló aún más cuando intervino la senadora Huala, quien exigió que López no leyera su intervención, al recordar que esa práctica está prohibida por el reglamento de la Cámara. “Por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea. Le recuerdo que en este recinto le cortaron el micrófono a senadores que estaban leyendo por pedido de la bancada de Unión por la Patria. Entonces, como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante”, reclamó.