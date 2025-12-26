“¡Callate, mamarracho!”: explosivo cruce en el Senado durante el debate del Presupuesto 2026

Una sesión marcada por los enfrentamientos se vivió este viernes en el Senado de la Nación, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2026. La senadora Cándida Cristina López (Unión por la Patria) protagonizó un duro cruce con la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, y con la legisladora Victoria Huala (PRO).
El conflicto se desató cuando López intentó plantear una cuestión de privilegio en medio de fallas técnicas con su micrófono. En ese contexto, la senadora lanzó una fuerte acusación contra Villarruel: “Pensé que me iban a censurar como cuando vino el exministro Franco, porque evidentemente esta no es una casa democrática”, afirmó desde su banca.
Lejos de moderar el tono, López redobló sus críticas y apuntó directamente contra la presidenta del Senado. “Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo. Acá reina el autoritarismo de su parte y todo lo que pasó es su autoritarismo y su represalia por haber votado por los 30.000 desaparecidos”, expresó ante la mirada atenta de los legisladores presentes.
Durante su intervención, la senadora fueguina también denunció haber sido víctima de “agresiones físicas y tocamientos impúdicos” durante un operativo realizado a principios de diciembre en su despacho. Según relató, personal de seguridad del Senado le impidió el ingreso a su oficina tras la aplicación de un decreto impulsado por Villarruel sobre la reasignación de oficinas parlamentarias.
Tensión en el Senado
El intercambio con la vicepresidenta fue constante. Villarruel le pidió que no leyera la cuestión de privilegio y reclamó que se mantuviera el respeto en el debate. “Mantengamos el tono de respeto y, en segundo término, si usted usurpa despachos yo tengo que mantener el orden. Me hago responsable de la situación y le pido que redondee”, señaló la titular del cuerpo.
La tensión escaló aún más cuando intervino la senadora Huala, quien exigió que López no leyera su intervención, al recordar que esa práctica está prohibida por el reglamento de la Cámara. “Por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea. Le recuerdo que en este recinto le cortaron el micrófono a senadores que estaban leyendo por pedido de la bancada de Unión por la Patria. Entonces, como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante”, reclamó.
En medio de los gritos y los cruces por lo bajo, Cándida López respondió con un insulto que resonó en el recinto: “¡Callate, mamarracho!”. El episodio dejó expuesto el clima de máxima tensión política que atraviesa el Senado durante el tratamiento del Presupuesto 2026.