La reacción del arco político tras la sanción del Presupuesto: celebración oficialista y rechazo opositor

El Gobierno nacional consiguió el viernes un triunfo político muy importante al lograr la aprobación del Presupuesto 2026 junto y la Ley de Inocencia Fiscal. La sanción de ambas iniciativas desató una fuerte repercusión tanto en el oficialismo como en la oposición.
Uno de los primeros en pronunciarse tras la votación fue el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, quien celebró el resultado del debate parlamentario y calificó al Presupuesto como “equilibrado”.
A través de su cuenta en X, expresó: “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”.
En la misma línea, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, compartió una imagen de la pantalla del recinto que reflejaba el resultado de la votación en general -46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención- y calificó la sanción como un “logro histórico”.
“Muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”, agregó la ex ministra de Seguridad, quien además difundió piezas audiovisuales de su intervención y alocución durante la sesión.
En tanto, el presidente de Diputados, Martín Menem, se mostró escueto en sus redes sociales y escribió: “Presupuesto aprobado. Con Javier Milei, orden y equilibrio fiscal”.
Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, remarcó que “por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”.
En ese sentido, destacó la “responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió”, y cuestionó la postura de una “minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes”.
Críticas de la oposición
Las críticas más duras llegaron desde la oposición. El senador Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó la aprobación de la denominada “ley de leyes” y sostuvo: “Después de dos años de gobierno, el resultado es más desocupación, menos empresas, más deuda y menos ingresos para las familias argentinas. Y frente a ese fracaso, no se les ocurre nada mejor que recortar las funciones básicas del Estado”.
En sintonía, la legisladora Ana Marks afirmó: “Tenemos historia y sabemos que es posible tener equilibrio fiscal como lo hicieron Néstor y Cristina incluyendo a la gente y con un proyecto sostenido con inversión en educación, ciencia y tecnología”.