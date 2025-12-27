Secciones
LA GACETA
Política

La reacción del arco político tras la sanción del Presupuesto: celebración oficialista y rechazo opositor

Mientras que los funcionarios y senadores libertarios subrayaron el cambio de paradigma económico, la oposición advirtió por los presuntos ajustes.

La reacción del arco político tras la sanción del Presupuesto: celebración oficialista y rechazo opositor
Hace 4 Hs

El Gobierno nacional consiguió el viernes un triunfo político muy importante al lograr la aprobación del Presupuesto 2026 junto y la Ley de Inocencia Fiscal. La sanción de ambas iniciativas desató una fuerte repercusión tanto en el oficialismo como en la oposición.

Uno de los primeros en pronunciarse tras la votación fue el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, quien celebró el resultado del debate parlamentario y calificó al Presupuesto como “equilibrado”. 

A través de su cuenta en X, expresó: “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”.

Dólar, inflación y superávit financiero: una por una, las claves del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

Dólar, inflación y superávit financiero: una por una, las claves del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

En la misma línea, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, compartió una imagen de la pantalla del recinto que reflejaba el resultado de la votación en general -46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención- y calificó la sanción como un “logro histórico”.

“Muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”, agregó la ex ministra de Seguridad, quien además difundió piezas audiovisuales de su intervención y alocución durante la sesión.

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

En tanto, el presidente de Diputados, Martín Menem, se mostró escueto en sus redes sociales y escribió: “Presupuesto aprobado. Con Javier Milei, orden y equilibrio fiscal”.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, remarcó que “por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”.

Milei celebró la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal: “Estamos blindando los ahorros para siempre”

Milei celebró la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal: “Estamos blindando los ahorros para siempre”

En ese sentido, destacó la “responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió”, y cuestionó la postura de una “minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes”.

Críticas de la oposición 

Las críticas más duras llegaron desde la oposición. El senador Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó la aprobación de la denominada “ley de leyes” y sostuvo: “Después de dos años de gobierno, el resultado es más desocupación, menos empresas, más deuda y menos ingresos para las familias argentinas. Y frente a ese fracaso, no se les ocurre nada mejor que recortar las funciones básicas del Estado”.

En sintonía, la legisladora Ana Marks afirmó: “Tenemos historia y sabemos que es posible tener equilibrio fiscal como lo hicieron Néstor y Cristina incluyendo a la gente y con un proyecto sostenido con inversión en educación, ciencia y tecnología”.

Temas Buenos AiresPatricia BullrichCongreso de la NaciónDiego SantilliWado de PedroJavier MileiManuel AdorniMartín Menem
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión
1

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión
2

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto
3

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)
4

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán
5

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

Hermetismo por el crimen de San Pablo
6

Hermetismo por el crimen de San Pablo

Más Noticias
Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Milei celebró la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal: “Estamos blindando los ahorros para siempre”

Milei celebró la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal: “Estamos blindando los ahorros para siempre”

El oficialismo consiguió aval en el Senado para el Régimen de Inocencia Fiscal

El oficialismo consiguió aval en el Senado para el Régimen de Inocencia Fiscal

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

El Senado aprobó el Presupuesto 2026, con apoyo de la oposición dialoguista

El Senado aprobó el Presupuesto 2026, con apoyo de la oposición dialoguista

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

La pizarra de la política: juntan firmas por la boleta única y en contra de los acoples en Yerba Buena

La pizarra de la política: juntan firmas por la boleta única y en contra de los acoples en Yerba Buena

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Comentarios