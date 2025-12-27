La reacción del arco político tras la sanción del Presupuesto: celebración oficialista y rechazo opositor

Críticas de la oposición

Las críticas más duras llegaron desde la oposición. El senador Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó la aprobación de la denominada “ley de leyes” y sostuvo: “Después de dos años de gobierno, el resultado es más desocupación, menos empresas, más deuda y menos ingresos para las familias argentinas. Y frente a ese fracaso, no se les ocurre nada mejor que recortar las funciones básicas del Estado”.