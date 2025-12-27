Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

La senadora también denunció las asimetrías que enfrenta Tucumán y destacó decisiones del gobierno provincial para sostener inversiones ante el retiro de fondos nacionales. Mencionó la recuperación del Plan Procrear, la construcción de la cárcel de Benjamín Paz, la continuidad de los subsidios al transporte y el pago del incentivo docente. “Hay que escuchar a las provincias, no les damos un cheque en blanco. Necesitamos imperiosamente que desde Nación se hagan cargo de inversiones para mantener y fortalecer la producción, la ciencia y las economías regionales”, expresó. Además, defendió el rol del Congreso y advirtió que “un equilibrio macroeconómico sin equidad social se torna muy frágil”.