Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza explicaron los fundamentos de su voto a favor del Presupuesto 2026, que fue sancionado por el Senado de la Nación. Ambas legisladoras acompañaron la iniciativa tanto en la votación general como en el capítulo 2, que incluyó el artículo 30.
Desde el recinto, Beatriz Ávila (Bloque Independencia) confirmó su respaldo al Presupuesto y reclamó al Gobierno nacional una mirada federal. “Sin provincias fuertes, no habrá Nación fuerte”, sostuvo al advertir que el déficit cero no debe ser el único objetivo de la gestión pública. En esa línea, remarcó que se trata del primer Presupuesto sancionado en dos años de la actual administración, lo que aporta previsibilidad.
La senadora también denunció las asimetrías que enfrenta Tucumán y destacó decisiones del gobierno provincial para sostener inversiones ante el retiro de fondos nacionales. Mencionó la recuperación del Plan Procrear, la construcción de la cárcel de Benjamín Paz, la continuidad de los subsidios al transporte y el pago del incentivo docente. “Hay que escuchar a las provincias, no les damos un cheque en blanco. Necesitamos imperiosamente que desde Nación se hagan cargo de inversiones para mantener y fortalecer la producción, la ciencia y las economías regionales”, expresó. Además, defendió el rol del Congreso y advirtió que “un equilibrio macroeconómico sin equidad social se torna muy frágil”.
Términos institucionales
Por su parte, la senadora Sandra Mendoza también justificó su voto afirmativo en términos institucionales. “Votar a favor del Presupuesto nacional es una decisión de responsabilidad institucional”, afirmó, y reconoció que el texto no es ideal, aunque subrayó los riesgos de gobernar sin esa herramienta. “Sabemos que no es el Presupuesto ideal y que hay aspectos que deben mejorarse, pero los riesgos de que la Argentina funcione sin Presupuesto son mucho mayores”, señaló.
Mendoza remarcó que la aprobación permite ordenar las cuentas públicas y brindar previsibilidad. “Sin esta herramienta, el país queda a merced de la discrecionalidad, sin previsibilidad para las provincias, los municipios y los sectores productivos”, advirtió. Finalmente, aclaró que el acompañamiento no implica un aval irrestricto al Ejecutivo: “Acompañar este Presupuesto no significa otorgar un cheque en blanco”.