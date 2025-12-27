Secciones
El Senado aprobó el Presupuesto 2026, con apoyo de la oposición dialoguista

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza acompañaron la iniciativa, en tanto Juan Manzur rechazó el proyecto. Cómo votaron el discutido capítulo 2.

Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

El Gobierno nacional cerró el año con una victoria clave en el Congreso: el Senado de la Nación sancionó el proyecto de Presupuesto 2026, que fue aprobado en general con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Tras ese primer aval, el oficialismo consiguió además uno de sus principales objetivos políticos al lograr la aprobación del artículo 30, incluido en el capítulo 2, una decisión que fue celebrada de inmediato por el presidente Javier Milei en redes sociales.

En la votación, las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza acompañaron al oficialismo tanto en la aprobación general como en el capítulo 2, mientras que el senador Juan Manzur se pronunció en contra en ambas instancias.

El artículo 30 establecía la derogación de varios puntos vinculados al financiamiento educativo y científico. En concreto, elimina la obligación de destinar el 6% del PBI a Educación, deja sin efecto el esquema de financiamiento progresivo de la Ley de Ciencia y Técnica -que preveía alcanzar el 1% del PBI en 2032- y suprime la asignación del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para las escuelas técnicas.

Más allá de ese artículo, el oficialismo no encontró mayores dificultades para avanzar con el resto del articulado del Presupuesto, que proyecta para 2026 un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y una variación interanual del 14%. También fija un tipo de cambio oficial de $1.423 para diciembre del próximo año, cifras que, según reconocen distintos analistas, podrían quedar desactualizadas frente a la evolución real de la economía.

Ávila y Mendoza defendieron su voto a favor

Durante el debate, el senador Jorge Capitanich solicitó que el artículo 30 fuera votado de manera separada, pero La Libertad Avanza rechazó el planteo al considerar que contradecía el trabajo realizado en comisión. Finalmente, el capítulo 2 fue aprobado con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.

El oficialismo celebró

Para el Gobierno, la sanción del Presupuesto era una prioridad política y económica, ya que la norma establece la hoja de ruta de gastos y recursos del Estado y resulta clave para la toma de deuda y como señal hacia los organismos internacionales. La sesión extraordinaria del Senado comenzó al mediodía y también incluyó el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, que habilita el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.

Si bien el oficialismo contaba con los votos necesarios para aprobar el Presupuesto en general, existía incertidumbre en torno al artículo 30, que cosechó objeciones incluso entre aliados. Según fuentes parlamentarias, cuatro senadores peronistas del espacio Convicción Federal -que acompañaron el proyecto en general- habían anticipado su rechazo a ese punto. A ellos se sumaron tres legisladores radicales: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes expresaron durante el debate que no votarían el artículo.

El Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 y cerró el año con un triunfo clave en el Congreso

En caso de haber sufrido modificaciones, el proyecto debía regresar a la Cámara de Diputados, que ya tenía previstas sesiones para los días 29 y 30 de diciembre, o bien para el 5 de enero, según indicaron voceros parlamentarios a Noticias Argentinas.

Cierre del debate

Antes de votar, los presidentes de los bloques hicieron uso de la palabra.

José Mayans, presidente del bloque Justicialista, rechazó en duros términos el primer Presupuesto presentado por el gobierno de Milei. El formoseño cuestionó el “tratamiento exprés” impulsado por el Ejecutivo y dijo que el proyecto “no tiene nada que ver” con lo que vendrá. En ese sentido, apuntó a los últimos cambios en la política cambiaria.

Además, mirando a otros senadores mandó un mensaje: “Empezó la parábola decadente. Cae el consumo y tambien la coparticipación. Las provincias van perdiendo cada vez más la coparticipación”.

En cuanto a Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza señaló al kirchnerismo y destacó la importancia del proyecto de Presupuesto 2026 que impulsa el gobierno de Milei.

“No estamos simplemente tratando números, esta no es una ley más. Definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma. Es un punto de partida para refundar la historia emocional de la Argentina”, subrayó. Además, se refirió a “ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hacían creer que no había remedio y el fracaso era el destino”. En ese sentido, apuntó contra el “populismo, la corrupción y las valijas llamadas obra pública”.

El Senado aprobó el proyecto de ley de inocencia fiscal

Tras la sanción, el presidente Milei celebró el resultado en sus redes sociales. “Viva la libertad, carajo”, escribió en su cuenta de X, donde compartió la imagen del tablero con la votación en general. Minutos después, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también se expresó: “Presupuesto aprobado. Con Javier Milei, orden y equilibrio fiscal”.

Aprobado sin cambios: en la votación en particular, los capítulos fueron sancionados sin modificaciones

Con la aprobación del Presupuesto, el plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%. Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor -con dos más, llegaban a dos tercios, ya que estaban todos presentes-, 25 rechazos y una abstención.

Temas Beatriz AvilaHonorable Senado de la Nación ArgentinaJorge CapitanichJuan ManzurSandra ManzonePatricia BullrichJosé MayansJavier Milei
