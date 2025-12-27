El Senado aprobó el Presupuesto 2026, con apoyo de la oposición dialoguista

“No estamos simplemente tratando números, esta no es una ley más. Definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma. Es un punto de partida para refundar la historia emocional de la Argentina”, subrayó. Además, se refirió a “ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hacían creer que no había remedio y el fracaso era el destino”. En ese sentido, apuntó contra el “populismo, la corrupción y las valijas llamadas obra pública”.