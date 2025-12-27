Milei celebró la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal: “Estamos blindando los ahorros para siempre”

Luego de una jornada clave en el Senado, el Gobierno nacional logró la aprobación del Presupuesto 2026 y de la denominada "Ley de Inocencia Fiscal". A través de un comunicado oficial y sus redes sociales, el presidente Javier Milei calificó la sanción como una transformación estructural de la economía argentina y un hito para la gestión de La Libertad Avanza.
El mandatario subrayó el carácter inédito de la votación al señalar que “no hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números”. Según Milei, el único antecedente comparable fue el de 2017, aunque aclaró que aquel documento "lamentablemente tenía déficit fiscal".
Protección frente al Estado
El eje central de su discurso fue la "Ley de Inocencia Fiscal", a la que calificó de “revolucionaria”. Milei aseguró que esta norma busca reparar lo que definió como "una estafa del Estado de 40 años". "Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles a los argentinos de bien", enfatizó.
“En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia. En 2026 inicia la reconstrucción de la Nación”, vaticinó el jefe de Estado, al invitar a quienes "huyeron del cepo y la inflación" a confiar en el nuevo esquema.
Desde la Oficina del Presidente destacaron que el éxito legislativo fue posible gracias al trabajo de los bloques aliados en la Cámara Alta y señalaron que, de ahora en más, el Estado concentrará sus esfuerzos en perseguir al narcotráfico y la corrupción, "y no a trabajadores o pequeñas empresas".
Comunicado de la Oficina de Presidencia
Desde la administración nacional, se definió estas normativas como “dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la Jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando a Argentina adelante”, expresaron desde la Oficina del Presidente.
El sentido estratégico de la Ley de Inocencia Fiscal se justifica por la protección efectiva que extiende sobre los ahorros particulares y la limitación de cualquier mecanismo que utilice la sospecha como herramienta de presión.
“Con la nueva Ley de Inocencia Fiscal los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo”, aseguraron desde la misma fuente.
Las reformas abarcan una revisión integral sobre las normativas de procedimiento tributario y los modelos de declaración de impuestos, con un foco en la autonomía de los individuos y la simplificación de las obligaciones fiscales. “Las modificaciones introducidas a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país”, destacaron desde la Oficina del Presidente.
El nuevo marco implica también una resignificación del enfoque estatal frente al combate de los delitos económicos y la reducción de la presión regulatoria sobre los sectores productivos formales. Desde la Presidencia se subrayó que “los controles excesivos aplicados durante décadas tanto a ciudadanos honestos como a empresas, demostraron ser una excusa ineficaz para justificar una super estructura estatal, mientras las grandes operaciones de lavado de dinero del crimen organizado permanecían impunes”.
Además, se anunció que el “Gobierno Nacional concentrará sus esfuerzos en combatir a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, y no en perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas; y gracias a esta ley, los futuros gobiernos deberán respetar este lineamiento”.