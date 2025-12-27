Milei celebró la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal: “Estamos blindando los ahorros para siempre”

Las reformas abarcan una revisión integral sobre las normativas de procedimiento tributario y los modelos de declaración de impuestos, con un foco en la autonomía de los individuos y la simplificación de las obligaciones fiscales. “Las modificaciones introducidas a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país”, destacaron desde la Oficina del Presidente.