Secciones
LG PlayBuen día

Marcela Ruiz salió al cruce del Defensor Oficial que publicó una "Carta a los jueces ante quienes litigo"

La presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) habló en LG Play sobre los planteos del letrado.

Hace 14 Min

Una carta dirigida a los jueces tucumanos, firmada por el abogado Agustín Eugenio Acuña, generó repercusiones en el ámbito del Poder Judicial. En esa misiva, el letrado instó a los magistrados a que apliquen la ley, que lleguen a horario, les pidió que "no se suban al pony", entre otros planteos. Ante esto, Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) salió al cruce de las quejas.

"No deja de sorprenderme, en primer lugar porque él también forma parte del Poder Judicial (en referencia a Ávila). Hacemos muchas cosas y que, de repente, un defensor oficial cuenta con todas las herramientas procesales para hacer todo esto en el marco de un expediente y no una mera generalización", remarcó.

Pasillos de Tribunales. ARCHIVO Pasillos de Tribunales. ARCHIVO

"Creo que ustedes también lo sienten cuando hablan de los periodistas y dicen que todos los periodistas son malos. Es lo mismo que pasa con relación a nosotros -agregó-. Quienes litigan en tribunales, ante los jueces, no litigan en contra nuestra, formamos parte del mismo sistema y creo que todos nos esforzamos diariamente por cumplir acabadamente con nuestra función y hacer las cosas como corresponde, siendo servidores públicos", dijo.

La magistrada cuestionó el planteo público del Defensor Oficial en contra los jueces. "Creo que lo único que faltó decir fue lávense los dientes antes de ir al tribunal y a cepillarse el pelo, porque es algo que todos sabemos; en el Poder Judicial todos hemos entrado por concurso, nos formamos, nos capacitamos habitualmente, y además le dedicamos muchas horas a nuestro trabajo", insistió Marcela Ruiz.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Carta a los jueces ante quienes litigo

Carta a los jueces ante quienes litigo

Lo más popular
Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad
1

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras
2

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos
3

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán
4

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso
5

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle
6

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Más Noticias
Pensábamos que moríamos congeladas: el drama de la alpinista tucumana a 6.000 metros

"Pensábamos que moríamos congeladas": el drama de la alpinista tucumana a 6.000 metros

Martes inestable en Tucumán: amaneció con lluvia, pero se espera una tarde de calor

Martes inestable en Tucumán: amaneció con lluvia, pero se espera una tarde de calor

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

Comentarios