Marcela Ruiz salió al cruce del Defensor Oficial que publicó una "Carta a los jueces ante quienes litigo"
Una carta dirigida a los jueces tucumanos, firmada por el abogado Agustín Eugenio Acuña, generó repercusiones en el ámbito del Poder Judicial. En esa misiva, el letrado instó a los magistrados a que apliquen la ley, que lleguen a horario, les pidió que "no se suban al pony", entre otros planteos. Ante esto, Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) salió al cruce de las quejas.
"No deja de sorprenderme, en primer lugar porque él también forma parte del Poder Judicial (en referencia a Ávila). Hacemos muchas cosas y que, de repente, un defensor oficial cuenta con todas las herramientas procesales para hacer todo esto en el marco de un expediente y no una mera generalización", remarcó.
"Creo que ustedes también lo sienten cuando hablan de los periodistas y dicen que todos los periodistas son malos. Es lo mismo que pasa con relación a nosotros -agregó-. Quienes litigan en tribunales, ante los jueces, no litigan en contra nuestra, formamos parte del mismo sistema y creo que todos nos esforzamos diariamente por cumplir acabadamente con nuestra función y hacer las cosas como corresponde, siendo servidores públicos", dijo.
La magistrada cuestionó el planteo público del Defensor Oficial en contra los jueces. "Creo que lo único que faltó decir fue lávense los dientes antes de ir al tribunal y a cepillarse el pelo, porque es algo que todos sabemos; en el Poder Judicial todos hemos entrado por concurso, nos formamos, nos capacitamos habitualmente, y además le dedicamos muchas horas a nuestro trabajo", insistió Marcela Ruiz.