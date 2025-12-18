La radarización de Tucumán promete agitar la última sesión legislativa del año

El dictamen en minoría, en tanto, lleva la firma del radical José Cano, integrante del comité de Seguridad. El ex diputado lanzó duras críticas al respecto, ya que remarcó que Tucumán no puede tener un sistema de detección de tránsito de vuelos irregulares, porque no es competencia de la provincia. De hecho, la iniciativa de Vargas Aignasse se trató en conjunto con dos proyectos de resolución que presentó Cano para instar a la Provincia a que realice gestiones urgentes con otras provincias ante la Nación para solicitar la instalación estratégica de radares en el NOA, para una lucha real y efectiva contra el narcotráfico.