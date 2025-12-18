La radarización de Tucumán promete agitar la última sesión legislativa del año

La Legislatura sesionará desde las 8.30 por última vez en 2025. Todo lo vinculado a una posible reforma electoral quedó completamente afuera del orden del día por la decisión que tomaron las cabezas del oficialismo de pasar ese debate -en principio- para el año próximo. De todos modos, se espera que las críticas por la “no reforma” broten en el recinto y se crispen los ánimos. Y también se esperan fuertes tensiones por lo referido a la radarización del espacio aéreo tucumano para combatir el narcotráfico, ya que hay posturas encontradas.
La iniciativa que el vicegobernador Miguel Acevedo pondrá a consideración del cuerpo legislativo cuenta con dictámenes de mayoría y de minoría de la comisión de Seguridad y Justicia. El primero fue impulsado por el peronista Gerónimo Vargas Aignasse, quien mediante un proyecto de ley busca crear en Tucumán un Régimen Provincial de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre, con el objetivo de investigar, prevenir y reprimir los delitos transnacionales vinculados al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el tráfico de armas.
“Zonas de sombras”
La iniciativa, denominada “Ley de Cooperación Aeroespacial”, adhiere a las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA) establecidas por el Decreto Nacional 228/2016, que declaró la emergencia en seguridad pública y definió el marco de actuación para detectar y neutralizar aeronaves hostiles. En los fundamentos del proyecto se mencionó que se busca que Tucumán se integre plenamente al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (Sinvica), solicitando formalmente a la Nación la instalación de radares primarios y secundarios dentro del territorio provincial.
El parlamentario remarcó también que la provincia carece de cobertura radar integral, lo que genera “zonas de sombra” que dificultan la detección temprana de aeronaves que ingresan sin plan de vuelo o con matrícula adulterada, fenómeno conocido como Tránsito Aéreo Irregular (TAI). Estas incursiones suelen utilizarse para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, se consignó en el texto.
Este dictamen fue avalado por Carlos Najar, titular de la comisión, los oficialistas Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa, Marcelo Herrera y Maia Martínez; y el opositor Ricardo Bussi.
El dictamen en minoría, en tanto, lleva la firma del radical José Cano, integrante del comité de Seguridad. El ex diputado lanzó duras críticas al respecto, ya que remarcó que Tucumán no puede tener un sistema de detección de tránsito de vuelos irregulares, porque no es competencia de la provincia. De hecho, la iniciativa de Vargas Aignasse se trató en conjunto con dos proyectos de resolución que presentó Cano para instar a la Provincia a que realice gestiones urgentes con otras provincias ante la Nación para solicitar la instalación estratégica de radares en el NOA, para una lucha real y efectiva contra el narcotráfico.
Competencia nacional
La propuesta oficialista establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad de Tucumán, algo que fue objetado por Cano. “La Provincia no puede arrogarse potestades que competen a la Nación”, insistió. En una entrevista con LG Play, además, cuestión que se afirme que la mayor cantidad de drogas que ingresan a Tucumán lo hacen por los Valles Calchaquíes, mediante vuelos irregulares. “Hasta acá los vuelos que se han detectado han sido hechos fortuito”, remarcó.
El Operativo Lapacho secuestró más de 1.500 kilogramos de marihuana, 480 kilogramos de cocaína y unas 2.000 pastillas de drogas sintéticas en dos años.
En reemplazo de Noguera: Edith Comolli Asume hoy como legisladora
En primer punto del orden del día de hoy será poner en funciones a la Edith Noemí Comolli, quien asumirá como legisladora para ocupar la banca que dejó vacante el ahora diputado Javier Noguera. En las elecciones de 2023, Comolli figuraba sexta en la lista de 2023 del Frente de Todos por Tucumán (Oeste). Al irse el taficeño para el Congreso, corresponde corrimiento de lista por ese escaño. Comolli es esposa de Miguel Abboud, quien es actual secretario de Obras Públicas de Alberdi y en 2023 fue candidato a intendente de Concepción por el Frente de Todos por Tucumán.
Temas del orden del día: extenderán la vigencia de emergencias
En el temario de hoy figuran prórrogas de emergencias que no llegaron a ser tratadas en el debate anterior. Entre ellas, la vigencia hasta diciembre de 2027 de la emergencia por la violencia contra la mujer. También se incluyeron la vigencia de otras excepciones vinculadas a disposiciones de impacto económico, financiero y productivo como: la prórroga del diferimiento fiscal en el marco de la ley de emergencia agropecuaria; alícuota del 0% en impuestos para la venta de azúcar por productores cañeros con explotaciones de hasta 100 hectáreas; prórroga de la emergencia agropecuaria para la producción de limón.
Reducen el piso para acceder a beneficios fiscales por inversiones
En un contexto de recesión y enfriamiento de la economía, la Legislatura tratará hoy un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo (PE) que busca disminuir el piso para ingresar al régimen de exenciones impositivas vigente en Tucumán (Ley 9.911), con el objetivo de estimular nuevas inversiones, promover la producción local y fomentar la creación de empleo.
La iniciativa firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, propone nuevas escalas para acceder al otorgamiento de exenciones en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para empresas que concreten inversiones productivas o turísticas en el territorio provincial. El objeto es “permitir un mayor ingreso de beneficiarios al régimen”, se consignó en los fundamentos.
La iniciativa fija una reducción del 25% de beneficios fiscales para inversiones iguales o superiores a un millón de dólares e inferiores a tres millones de dólares. En cambio la norma vigente, creada en agosto de este año, otorga idénticos beneficios para inversiones iguales o superiores a dos millones de dólares y menores a cinco millones de dicha moneda.
La escala también se modifica a medida que crecen las inversiones: la reducción impositiva de un 30% para inversiones de entre tres millones y cinco millones de dólares (hoy ese beneficio es para desembolsos de entre cinco y 10 millones); del 50% para inversiones entre cinco y 10 millones de dólares (actualmente entre 10 y 20 millones); del 75% para aportes entre 10 y 20 millones de dólares (entre 20 y 30 millones); y del 100% para inversiones superiores a 20 millones de dólares (hoy 30 millones).
Apoyo y diferencias
La creación del régimen de exenciones impositivas recibió apoyo unánime en la Cámara. La oposición celebró que se dejaran de lado las leyes “con nombre y apellido” (las que se sancionaban para otorgar beneficios específicos a una firma), ya que generaban sospechas, muchas veces infundadas. A su vez, ya había legisladores que por entonces consideraron mezquina la propuesta ya que -afirmaron- que no se reducía demasiado el umbral de exención.
El presidente del bloque oficialista, Roque Tobías Álvarez, remarcó por entonces que la norma obedecía “a un proyecto totalmente distinto del que el pueblo argentino ha elegido hace dos años”, en alusión a la Presidencia de Javier Milei. “Siempre hemos estado al lado de los sectores productivos en crisis”, expuso, y destacó determinaciones del PE como los beneficios en transporte para estudiantes o jubilados. “No estamos pensando en pasar la motosierra y dejar gente sin trabajo”, subrayó.
Gerónimo Vargas Aignasse, puso énfasis en diferencias entre la Provincia y la Nación. “Esta ley nace en una Argentina con una recesión pavorosa y escalofriante”, criticó.