“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

El expediente llegó a juicio en septiembre de 2019. Durante el debate oral, el acusado negó haber cometido el delito. “Todo esto fue inventado por una sola razón: ella nunca aceptó que yo hubiera decidido separarme. Tomé esa decisión porque los chicos ya eran grandes y no quería que siguieran siendo testigos de las discusiones”, declaró. También sostuvo que familiares de su ex pareja le indicaron que su hija habría sido abusada por el nieto de la dueña de la vivienda donde residieron por un tiempo. Su versión fue desestimada y el tribunal lo condenó a 13 años de prisión.