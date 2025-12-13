“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Las tensiones y resistencias dentro del peronismo y las duras críticas lanzadas por la oposición van mellando la posibilidad de alcanzar consensos antes de que finalice el año por una reforma electoral y política. Extraoficialmente se mencionó que el jueves 18 sería la sesión en la que se debatan los límites al sistema de acoples, una ley de paridad de género, la iniciativa de “Ficha Limpia” y que los educadores que participen como autoridad de mesa en los comicios puedan sumar puntaje docente. Pero algunos trascendidos van tornando borrosa y lejana la posibilidad de avanzar.