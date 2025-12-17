En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Se acaba el año. Y Osvaldo Jaldo quiere bajar las persianas cuanto antes. Ha sido un período bueno, con diálogo abierto entre Tucumán y la Casa Rosada. No es necesario cambiar, dicen en la sede de 25 de Mayo y San Martín. Por eso, esta semana el propio gobernador, su vice, Miguel Acevedo, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, anunciaron que la reforma política no es prioridad, que puede esperar un tiempo más hasta que haya consenso en distintos sectores sociales y políticos. Fue una forma poco elegante de patear hacia adelante una decisión que, si fuera por el Partido Justicialista, no debería tomarse. Los acoples son el combustible esencial para un oficialismo que, con esa mecánica, se impone en el interior de la provincia, particularmente. ¿Qué intendente estará dispuesto a resignar ese motor que lo impulsa a continuar en el cargo? ¿Habrá comisionados rurales que se suban a su propia imagen para consolidar su cuota de poder? ¿Podrá, acaso, el gobernador sostener sólo con su figura un piso del 51% de acompañamiento en las urnas como sucedió el 26 de octubre? Las respuestas son múltiples, pero el fin es el mismo: el status quo favorece.