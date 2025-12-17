Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

De acuerdo con fuentes judiciales, la venta debía concretarse al día siguiente en el hotel donde se alojaban los compradores, pero surgió un inconveniente de último momento. N.A.F., quien debía entregar las pistolas y los cargadores, fue demorado por la Policía por motivos que no trascendieron. Finalmente, la transacción se concretó el 18 de diciembre de 2023 en la plaza Alberdi. R.R.F., padre de quien debía cerrar el acuerdo, fue quien entregó las armas y cobró el dinero.