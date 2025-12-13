La comisión de Digesto del Concejo capitalino cerró el año y fijó ejes para 2026

El avance de la depuración

Si bien el trabajo interno del digesto llevó más tiempo del que se preveía, el avance de la depuración de las 700 ordenanzas sentó las bases de las etapas que siguen. En octubre, los ediles declararon la caducidad de 640 ordenanzas por objeto cumplido, plazo vencido y/o condición cumplida; y la derogación de otras 58. Eran normas que fijaban tarifas para los taxis o para el transporte público, autorizaban ampliaciones presupuestarias o aprobaban planos y construcciones de edificios, entre otros temas.