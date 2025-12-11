Reforma electoral: qué dicen los proyectos que se analizan sobre el tope a los acoples

Del medio centenar de proyectos vinculados a la reforma política que están la Legislatura, el 20% apunta a ponerles un tope a los acoples. Es sin dudas uno de los temas más controversiales para la oposición y de los que más tensiones despierta dentro del oficialismo. Todas estas propuestas y otras más que puedan entrar en estos días serán analizadas por las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y la de Legislación General con la intención de llegar con un dictamen lo más consensuado posible para ser sancionado antes de que finalice 2025.
Hasta ayer no había ingresado por mesa de entradas ningún proyecto que se ajuste con los trascendidos respecto a cómo sería la limitación de listas colectoras que idean las autoridades provinciales. Hasta aquí se dejó saber que la intención sería ponerle un techo a los acuerdos según la cantidad de bancas legislativas que haya en juego por sección y por municipio. Por ejemplo en Yerba Buena: hasta 18 acoples de candidatos a legislador y hasta 10 para postulantes a concejales.
Reducir, no eliminar
El gobernador Osvaldo Jaldo mencionó en 2024 la intención de impulsar una “reforma profunda” de la Constitución para “eliminar de cuajo” los acoples (artículo 43, inciso 12), porque si no -dijo entonces- sería “hacer maquillaje”. En la Cámara, sin embargo, el vicegobernador Miguel Acevedo habló siempre de reducir la cantidad de acuerdos electorales porque veía complejo ir a una reforma. Desde entonces, surgieron distintas propuestas para ponerles un techo a las listas colectoras.
Los comités que encabezan Carolina Vargas Aignasse (Asuntos Constitucionales) y Gerónimo Vargas Aignasse (Legislación General) clasificaron las iniciativas referidas a la reforma política - electoral para su análisis interno, y detectaron que son 10 los proyectos referidos a limitar los acoples. La mayoría de las propuestas fueron presentadas por la oposición, aunque hay otras del oficialismo que no fueron incluidas para el estudio dado que apuntaban a una reforma constitucional para la eliminación del sistema de acoples (impulsada por G. Vargas Aignasse).
Múltiples propuestas
El primero de los proyectos de ley para ponerles un techo a los acoples fue presentado el año pasado por Manuel Courel, quien por entonces formaba bloque con Silvia Elías de Pérez y José Seleme. La propuesta impulsa una modificación en el artículo 40 del Régimen Electoral de Tucumán (Ley 7.876), para que en ningún caso se puedan celebrar más de dos acuerdos electorales. Fundamenta que el sistema de acople afecta a la representación.
El yerbabuenense José Macome tiene dos iniciativas en este sentido. La primera de ellas de octubre de 2024, es abarcativa e incluye una propuesta de Boleta Única de Papel (BUP), fijando un máximo de dos acoples. El mes pasado, el legislador presentó una segunda propuesta donde sólo incluye el límite de dos acuerdos electorales. “Con esta propuesta, buscamos que aun sin reforma constitucional avancemos en transparentar el sistema electoral de Tucumán”, expone.
El radical Agustín Romano Norri también tiene dos iniciativas para poner un tope máximo de una lista de apoyo a la fórmula de gobernador o de intendente: una de octubre de 2024 y otra en noviembre de 2025. Argumenta que limitar a un solo acuerdo es un paso esencial para fortalecer la calidad institucional y mejorar la transparencia, evitando la dispersión del voto.
Fuerza Republicana, en tanto, presentó en octubre de 2004 una reforma integral, para que se implemente la BUP y la posibilidad de que se puedan hacer hasta dos acuerdos para apoyar a una única fórmula de candidato a gobernador y a un único candidato a intendente de un partido. “Sin posibilidad de eliminar los acoples, se impone una reglamentación de dicho instituto constitucional a los fines de evitar su uso indebido”, señalan Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra.
Rodolfo Ocaranza y Rolando Alfaro proponen diversas modificaciones, entre ellas regular el sistema de acoples con un límite de cinco acuerdos. Además, impulsa cambios en el régimen de partidos para asegurar una representatividad mínima superior a la que hoy rige para acceder y mantener la personería política.
Los otros miembros del bloque Compromiso Tucumán, Alfredo Toscano, Walter Berarducci y Claudio Viña, ingresaron un proyecto por la BUP que, en su articulado, fija un límite máximo de tres acuerdos partidarios. Posteriormente, en un proyecto mucho más simple y directo, Viña y Raquel Nievas propusieron un máximo de cinco acoples. Consideran que las colectoras desequilibra la competencia electoral y erosiona el principio de igualdad de oportunidades políticas.
Por último, la parlamentaria oficialista Vargas Aignasse no fija un tope de acoples en su proyecto pero sí limita indirectamente la multiplicidad. Ocurre que en los cambios que propone fija que solo puedan celebrar acuerdos aquellos partidos que hayan participado en al menos dos de las tres elecciones provinciales consecutivas anteriores, ya sea mediante la presentación de candidatos propios o como parte de una alianza.
La intención es intentar sacar el lunes un dictamen conjunto.