Reforma electoral: qué dicen los proyectos que se analizan sobre el tope a los acoples

Del medio centenar de proyectos vinculados a la reforma política que están la Legislatura, el 20% apunta a ponerles un tope a los acoples. Es sin dudas uno de los temas más controversiales para la oposición y de los que más tensiones despierta dentro del oficialismo. Todas estas propuestas y otras más que puedan entrar en estos días serán analizadas por las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y la de Legislación General con la intención de llegar con un dictamen lo más consensuado posible para ser sancionado antes de que finalice 2025.