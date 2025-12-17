Secciones
La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

El rector Pagani explica los convenios con YMAD y con Catamarca.

El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani. El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani.
Hace 3 Hs

“Va a estar a decisión del Consejo Superior decir qué significa una Ciudad Universitaria en los tiempos que corren y dónde; con esa definición se han de invertir los dividendos que recibamos de YMAD de aquí en adelante”, dijo el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, a LG Play.

El rector explicó la naturaleza de los dos convenios firmados con YMAD y con Catamarca para resolver el extenso litigio que había sobre la distribución de las utilidades mineras y sobre la definición de lo que es y dónde debe construirse la Ciudad Universitaria, puesto que la Ley 14.771, de creación de YMAD, establece que debe destinarse el 40% de las utilidades a concluir la CU “conforme a los planos aprobados”.

“Hemos firmado un convenio para dar por finalizado el juicio que le entabló la Universidad a YMAD hace unos años por recuperar el porcentaje de la participación de los dividendos, que habíamos perdido por decisión del rectorado de 2008, que había dicho que la ciudad estaba concluida y se había pasado del 40% al 20%. Entonces, YMAD reconoce el derecho de la UNT a participar en el 40% de las utilidades netas”, dijo.

El segundo convenio se firmó entre la Nación, Catamarca y la UNT. “Permite que la Nación deje de formar parte de YMAD. Se redefine YMAD como empresa con los dos socios que quedamos, Catamarca y la UNT. Y también ahí se reconoce la UNT el 40%. Este convenio necesita la conformidad de las dos cámaras legislativas de Catamarca y posteriormente lo presentaremos en el juzgado para que el juez lo convalide. Una vez hecho eso, termina el juicio y nosotros comenzamos a recuperar el 40%.”

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Añadió que la Nación “se compromete a dictar un decreto presidencial que modifica la ley de creación de YMAD con estas nuevas condiciones que hemos acordado entre las tres partes”.

Invertir los dividendos

El concepto de Ciudad Universitaria “se va a redefinir de acuerdo a lo que dice nuestro estatuto de la Universidad y va a estar a decisión del Consejo Superior de decir qué es qué significa una ciudad universitaria en los tiempos que corren y dónde, con esa definición, invertir los dividendos que recibamos de YMAD de aquí en adelante”, dijo. “Este porcentaje del 40%, una vez que la UNT reciba lo equivalente para construir 135.000 m². se va a pasar entonces la mitad de ese porcentaje al sistema universitario”.

Concluyó que los proyectos se van a discutir en el Consejo Superior posiblemente el año que viene.

Tucumán Catamarca Universidad Nacional de Tucumán Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio Sergio Pagani Causa YMAD
