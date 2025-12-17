La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Invertir los dividendos

El concepto de Ciudad Universitaria “se va a redefinir de acuerdo a lo que dice nuestro estatuto de la Universidad y va a estar a decisión del Consejo Superior de decir qué es qué significa una ciudad universitaria en los tiempos que corren y dónde, con esa definición, invertir los dividendos que recibamos de YMAD de aquí en adelante”, dijo. “Este porcentaje del 40%, una vez que la UNT reciba lo equivalente para construir 135.000 m². se va a pasar entonces la mitad de ese porcentaje al sistema universitario”.