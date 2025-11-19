Vargas Aignasse impulsa una ley para "radarizar" Tucumán contra el narcotráfico

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse presentó en la Legislatura el proyecto de Ley de “Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre para la Prevención y Represión de Delitos Transnacionales”, una iniciativa estratégica que busca fortalecer la seguridad provincial mediante la integración del control aéreo y terrestre.