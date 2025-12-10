El Presupuesto 2026 de San Miguel de Tucumán podría ser debatido la semana próxima

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanza con el tratamiento del Presupuesto 2026. Con algunos roces internos, la comisión de Hacienda recibió a funcionarios municipales y revisaron los últimos puntos del proyecto que contempla gastos por $349.000 millones para la administración capitalina. El dictamen se espera para el lunes próximo, con sesión prevista para el jueves 18.
Del encuentro en la sede de Monteagudo y San Martín participaron Alejandro Sami, secretario de Ingresos Municipales; y Sebastián Ruiz Toscano, secretario de Economía y Hacienda. Ambos expusieron sobre el cálculo de las partidas presupuestarias ante la comisión que dirige Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) y despejaron dudas planteadas por el resto de los ediles.
Tratamiento
Tras la reunión, Ruiz Toscano agradeció la predisposición del cuerpo parlamentario. “Me pareció una reunión institucional de muchísima importancia; todos los años tratamos de presentar el Presupuesto en tiempo y forma, algo que en otros años no pasaba tan frecuentemente. Nos parece sumamente significativo venir a debatir con lo concejales porque es una herramienta fundamental para la gestión”, aseguró.
El cálculo de $349.000 millones para el año que viene distribuye $92.500 millones a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; $73.500 millones a Obras Públicas; $42.300 millones en Servicios Públicos; y $35.300 millones a la Secretaría General. El resto de reparticiones no supera el 5% del total presupuestado, a excepción del Concejo Deliberante, al que se le atribuye el 6,18%.
Sobre la distribución de las partidas, Ruiz Toscano valoró que “se mantuvo el equilibrio entre las áreas General, Ambiente, Obras y Servicios Públicos, dando prioridad a los programas de gobierno que nos marca la intendenta (Rossana Chahla)”. Además, resaltó que, en esencia y reparto, es similar al Presupuesto vigente.
En el recinto
Tras el encuentro, Vargas Aignasse manifestó que fue una reunión útil donde se resolvieron dudas acerca de la asignación de partidas. Además, dijo que está prevista “una potencial sesión para el jueves 18, y creemos que estamos en condiciones de llegar con el Presupuesto con un dictamen de mayoría o por unanimidad”.
Inicialmente se esperaba dar dictamen al proyecto ayer, pero por algunas fallas en el escrito se prefirió solicitar su modificación antes de avanzar en una firma conjunta que dé paso al tratamiento en el recinto. “Tienen que hacer una sustitución de planilla, porque hay algunas cuestiones que descubrimos sobre el tipeo, con errores. Así que para que lleguemos con plena prolijidad estaremos reuniéndonos el lunes de la semana que viene para dar dictamen”, comentó Vargas Aignasse.
Asimismo, el edil se refirió a las diferencias de criterios en el grupo de concejales. “¿Tenemos diferencias en la comisión? Sí, pero eso no significa que no podamos llegar a un dictamen por unanimidad. Vamos a seguir conversando”, planteó.
En paralelo, y según se comenta puertas adentro del Concejo Deliberante, en la reunión de comisión se produjo un cruce entre Vargas Aignasse (presidente) y el concejal José María Canelada (Unión Cívica Radical), por reproches sobre documentos que se habrían solicitado para su análisis, aunque no mantenía relación directa con el debate por el Presupuesto municipal.
Partida participativa
El presidente de la comisión de Hacienda mencionó que uno de los temas abordados en la reunión fue el manejo del Presupuesto Participativo. Para este fin, el proyecto destina $5.200 millones a la oficina de Obras Públicas y $3.500 millones a la de Servicios Públicos. “Hay un anexo que tiene que llegar y se habló de eso. El Presupuesto Participativo es una ordenanza que se comenzó a ejecutar con la votación vecinal que fue en octubre, cuando ingresó el proyecto de presupuesto. Así que se decidió que el presupuesto llegue en tiempo y forma y luego envíen el anexo”, explicó Vargas Aignasse.
El Presupuesto Participativo es una iniciativa por la cual los vecinos decidieron qué obras se realizarán en los 20 distritos de la ciudad. La votación pública en cada barrio se realizó en octubre, y luego los anteproyectos serán remitidos al cuerpo parlamentario para su revisión y aprobación.
Según lo dispone la ordenanza reglamentaria N° 5027/19, para los proyectos que se ejecuten en 2026 le corresponden el 2,5% de las erogaciones totales municipales. A su vez, en su segundo año de aplicación, la cifra ascenderá al 3,5% y, a partir del tercero, alcanzará al 5% del presupuesto. El programa comenzó con asambleas públicas en los barrios, informando acerca de la iniciativa y explicando cuáles eran los proyectos que podían llevarse a cabo, entre espacios socioambientales, deportivos culturales y espacios de innovación urbana.