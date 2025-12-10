El Presupuesto 2026 de San Miguel de Tucumán podría ser debatido la semana próxima

Partida participativa

El presidente de la comisión de Hacienda mencionó que uno de los temas abordados en la reunión fue el manejo del Presupuesto Participativo. Para este fin, el proyecto destina $5.200 millones a la oficina de Obras Públicas y $3.500 millones a la de Servicios Públicos. “Hay un anexo que tiene que llegar y se habló de eso. El Presupuesto Participativo es una ordenanza que se comenzó a ejecutar con la votación vecinal que fue en octubre, cuando ingresó el proyecto de presupuesto. Así que se decidió que el presupuesto llegue en tiempo y forma y luego envíen el anexo”, explicó Vargas Aignasse.