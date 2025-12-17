En marzo comenzará el juicio contra Soto y Kaleñuk por el crimen de Paulina Lebbos

A casi dos décadas de un crimen que sacudió los cimientos del poder político y judicial en Tucumán, la causa por el crimen de Paulina Lebbos se encamina hacia una instancia decisiva. En marzo de 2025, y tras 21 años de proceso, en el banquillo de los acusados se sentarán finalmente el ex novio de la joven asesinada en febrero de 2006, César Soto, y Sergio Kaleñuk, señalados como los responsables directos del homicidio, el primero, y la desaparición del cuerpo de la joven estudiante, en el caso del segundo, a quien se le achaca el delito de encubrimiento. Este juicio oral representa el último eslabón de una larga cadena de procesos, donde se investigaron encubrimientos tras el crimen, y que ya provocó condenas a funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la cúpula policial de esa época, y de uno de los fiscales que instruyó la causa.