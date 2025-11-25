Vacío fronterizo, sin radares y aduana desactualizada

Seguir decomisando cargamentos récord no puede ser el objetivo. Eso sólo será posible con una política de Estado que priorice la radarización inmediata de la frontera, la reforma integral de las normas aduaneras y la coordinación real entre provincias y Nación. Al menos, en las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Nación dijo que trabaja en una amplia reforma que apunta a intensificar los controles y el patrullaje en las fronteras. De momento es un proyecto, pero queda claro que urge modernizar y profesionalizar el control de las fronteras.