Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Ese jueves, la bailarina y su elenco quisieron viajar anticipadamente, sin esperar el avión fletado especialmente para ella, y al retirarse frustrada de la aeroestación se volvió alzando su cartera contra el fotógrafo de LA GACETA, Ángel Font, mientras le gritaba palabras en ruso. El periodista atajó el golpe protegiéndose con una mano y se suscitó un forcejeo. Llegaron policías y ella exigía a los gritos que se alejara el fotógrafo, que ya la había retratado (foto). Plisetskaia al fin subió a un taxi y se fue al hotel a esperar su vuelo, a las 16. El intérprete sólo se excusó diciendo: “prefiero no hablarla y les aconsejo que ustedes tampoco lo hagan. La conozco bien y sus reacciones son explosivas”.