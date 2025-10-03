Secciones
Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

El candidato a diputado por LLA desmintió las acusaciones de la oposición y aseguró que recibió el dinero luego de las presidenciales de 2019.

DEFENSA. José Luis Espert explicó que el dinero recibido se debió a una prestación como asesor privado de una firma ligada a la minería, en Guatemala. DEFENSA. José Luis Espert explicó que el dinero recibido se debió a una prestación como asesor privado de una firma ligada a la minería, en Guatemala. CAPTURA DE VIDEO
Hace 1 Hs

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, salió al cruce de las acusaciones que lo relacionan con un financiamiento proveniente del empresario Federico “Fred” Machado, detenido por cargos de narcotráfico. A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador explicó que los U$S 200.000 dólares que recibió en 2020 no corresponden a aportes de campaña, sino al pago de un contrato profesional como consultor económico.

La aclaración llegó luego de que un informe periodístico revelara documentos de la justicia estadounidense que muestran el registro de la operación en el Bank of America, dentro de un expediente judicial en Texas que involucra a Machado y a su socia Debra Mercer-Erwin. La transferencia, realizada el 22 de enero de 2020, fue incluida como prueba en el proceso “USA v. Mercer-Erwin et al.”, que concluyó con la condena de Mercer-Erwin por fraude, conspiración y lavado de dinero.

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

El relato de Espert sobre el vínculo con Machado

En la grabación, el economista recordó que en 2019 Machado se le acercó con una propuesta vinculada a la presentación de su libro “La sociedad cómplice en Viedma”, ciudad natal del empresario. “A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política”, sostuvo.

Según relató, fue en ese contexto electoral cuando conoció a diversas personas que ofrecieron colaboración. “En ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, explicó.

Un documento del Bank of America confirma una transferencia de U$S200.000 destinada a José Luis Espert

Un documento del Bank of America confirma una transferencia de U$S200.000 destinada a José Luis Espert

El legislador detalló que fue contactado por Minas del Pueblo, una firma guatemalteca que solicitaba asesoramiento económico. “El señor Iván Morales, de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, me pidió consejo sobre proyectos y reestructuración de deuda. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional”, narró Espert.

Tras perder las elecciones presidenciales, retomó su labor privada y formalizó un contrato con esa compañía. “En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico (…) recibí un adelanto en virtud de ese contrato. Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en Argentina. Nada que esconder”, afirmó. Añadió que una de sus condiciones fue que el pago se realizara por transferencia bancaria en Estados Unidos, para asegurar total transparencia.

Francos le pidió a Espert “una explicación clara” por los supuestos vínculos con el narcotráfico

Francos le pidió a Espert “una explicación clara” por los supuestos vínculos con el narcotráfico

Espert insistió en que la operación no tuvo relación con la política ni con las elecciones. “No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara”, explicó.

El diputado sostuvo además que recién en 2021 tomó conocimiento de la situación legal de Machado en Estados Unidos. “Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé shockeado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida”, expresó.

Elisa Carrió le exigió a Espert que explique si recibió U$S200.000 de “Fred” Machado

Elisa Carrió le exigió a Espert que explique si recibió U$S200.000 de “Fred” Machado

Para despejar dudas, Espert enumeró los motivos por los cuales considera que no hubo irregularidad: “Uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de mi investigación propia. Quinto, puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás”.

También respondió a las acusaciones de Juan Grabois, quien lo vinculó con el uso de aeronaves y vehículos del empresario. “Hace cuatro años inventaron esta campaña sucia que hoy repiten. Grabois volvió a levantar los mismos argumentos y encima ahora se mete con mi familia. (…) Lo único que quiere es ensuciarnos y ensuciar la campaña”, dijo.

El respaldo de Milei y el impacto en la campaña

Tras la difusión del video, el presidente Javier Milei salió en defensa de su aliado político. “El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”, publicó en la red X.

Bullrich presionó a Espert: "Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar"

Bullrich presionó a Espert: Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar

La polémica estalló en plena recta final hacia las elecciones de octubre y reavivó cuestionamientos sobre los vínculos entre empresarios acusados de narcotráfico y la política argentina. Espert, sin embargo, insistió en que su patrimonio creció tras heredar un campo familiar en Pergamino y que no tiene nada que ocultar.

“Los ciudadanos privados somos los que damos explicaciones una y otra vez, mientras los políticos corruptos (…) no dan nunca ninguna explicación. Por eso tenemos la responsabilidad de no aflojar, de no dejarnos psicopatear y de seguir trabajando para tener el mejor resultado posible en las elecciones de octubre próximo”, concluyó el legislador.

Temas Elecciones 2025 TexasNarcotráficoJosé Luis EspertJuan GraboisJavier MileiBank of AmericaFederico “Fred” Machado
