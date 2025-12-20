Secciones
Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad
Gustavo Rodríguez
Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

La Justicia Federal dispuso el sobreseimiento de tres acusados de transportar un kilo de marihuana. No se trató de un procedimiento más, sino de un operativo en el que fue detenido el hijo de un funcionario del área de Seguridad que, tras el hallazgo, presentó su renuncia al cargo.

El 20 de agosto, personal de la comisaría de Yerba Buena detuvo la marcha de un vehículo porque, según consignaron en el acta, habría realizado una maniobra brusca. Al intentar identificarlos, de acuerdo con la versión oficial, los efectivos percibieron un fuerte olor a marihuana. Por esa razón, revisaron el interior del auto y encontraron un kilo de flores de marihuana.

Por el hallazgo fueron detenidos y luego procesados Alexis Nahuel Cisneros, Nicolás Avellaneda y Leandro Nicolás Gómez. Este último, al momento de su detención, integraba la ex Brigada de Investigaciones. Su padre, Miguel Gómez, presentó su renuncia de manera indeclinable esa misma noche ante el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.

El procedimiento generó una ola de rumores en la fuerza policial. No solo hubo cuestionamientos sobre la legalidad del operativo, sino que además circularon versiones que señalaban que podría haber sido un mensaje dirigido a funcionarios que investigaban supuestas irregularidades cometidas por algunos jefes de la Unidad Regional Norte.

Secuestraron más de tres toneladas de marihuana que eran trasladadas entre placas de maderas

Semanas después, se descubrió que el comisario Gustavo Beltrán, jefe de esa jurisdicción, utilizaba a condenados por abuso sexual y a efectivos policiales para construir su vivienda en El Cadillal. Por ese caso fueron procesados su segundo, Colario Juárez, y tres suboficiales: dos por realizar tareas de albañilería y el tercero por irregularidades en el traslado de los detenidos.

Antes de que ocurriera ese hecho, Daniel Aníbal González, defensor de Cisneros, presentó un escrito para que se declarara la nulidad del procedimiento. El juez federal José Manuel Díaz Vélez le dio la razón al abogado al considerar que los policías que intervinieron habían vulnerado las garantías constitucionales de los acusados.

“Lo que motivó a la fuerza preventora a proceder a la detención del vehículo y de sus ocupantes (Gómez, Avellaneda y Cisneros) fue la actitud nerviosa de Avellaneda al mirar hacia todos lados y la maniobra en U del automóvil en el que se desplazaban. Tales situaciones no constituyen motivos objetivos ni configuran un estado de sospecha que funde algún tipo de presunción de culpabilidad”, sostuvo el magistrado en su resolución.

Díaz Vélez no solo ordenó la liberación de los tres acusados, sino que además dispuso el inicio de una investigación contra los policías que realizaron el procedimiento.

