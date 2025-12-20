Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

“Lo que motivó a la fuerza preventora a proceder a la detención del vehículo y de sus ocupantes (Gómez, Avellaneda y Cisneros) fue la actitud nerviosa de Avellaneda al mirar hacia todos lados y la maniobra en U del automóvil en el que se desplazaban. Tales situaciones no constituyen motivos objetivos ni configuran un estado de sospecha que funde algún tipo de presunción de culpabilidad”, sostuvo el magistrado en su resolución.