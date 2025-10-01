Diputados: la oposición pidió la remoción de José Luis Espert, pero se mantuvo al frente de la Comisión de Presupuesto

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados inició este miércoles una tensa reunión en la que gran parte de la oposición reclamó la remoción de José Luis Espert de la presidencia, tras las revelaciones sobre un presunto aporte de campaña de 200 mil dólares proveniente de un empresario acusado de narcotráfico. Sin embargo, pese a los pedidos de “dar un paso al costado”, el diputado de La Libertad Avanza se mantuvo en el cargo y el oficialismo bloqueó un eventual voto para desplazarlo.
La oposición cuestionó la continuidad de Espert
El primero en abrir el debate fue Germán Martínez (Unión por la Patria), quien recordó que su bloque ya había solicitado la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y cuestionó la conducción de Espert al frente de la comisión. Martínez remarcó que el vínculo con Fred Machado —acusado en Estados Unidos por narcotráfico— coloca al titular de la comisión en una situación “insostenible”.
“Es inentendible que José Luis Espert siga siendo el presidente de esta comisión: tiene que ser removido inmediatamente”, señaló el jefe de UP, asegurando que hay mayoría para reemplazarlo.
Críticas desde distintos bloques
Los cuestionamientos no solo llegaron desde Unión por la Patria.
Juan Manuel López (Coalición Cívica) calificó a Espert como “mal diputado y mal presidente de la Comisión”, y recordó sospechas sobre el financiamiento de sus campañas desde 2021.
Esteban Paulón (Socialista) advirtió que la permanencia de Espert “mete ruido en un debate trascendente para la Nación”.
Christian Castillo (Frente de Izquierda) recordó que ya habían pedido su salida en 2024 por su polémica frase “cárcel o bala” contra manifestantes.
Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) sostuvo que las acusaciones “son extremadamente graves” y exigió que Espert “tenga el gesto de correrse de inmediato”.
Desde el MID, Eduardo Falcone sumó que la permanencia del libertario “perjudica el desarrollo normal” de la comisión.
Incluso la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó en las últimas horas explicaciones sobre el presunto financiamiento, una señal que fue utilizada por la oposición para reforzar el pedido de salida.
El oficialismo cerró filas y evitó la votación
Desde La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni y Nadia Márquez defendieron la continuidad de Espert y plantearon que cualquier decisión debe darse en otros ámbitos institucionales, no en la comisión. “Acá se viene a debatir el Presupuesto, todo lo demás es campaña”, sostuvo Bornoroni.
De esta manera, el oficialismo evitó que se votara una moción para remover al presidente, aunque la oposición advirtió que llevará la discusión directamente al recinto de la Cámara de Diputados.
Qué se viene
La reunión de la Comisión de Presupuesto, que debía enfocarse en la presentación del proyecto de ley de leyes, quedó atravesada por la crisis política en torno a Espert. Con 27 de los 49 integrantes de la comisión expresando su rechazo a la continuidad del libertario, la definición sobre su futuro al frente del estratégico cuerpo legislativo podría resolverse en el pleno del Congreso en las próximas semanas.