Diputados: la oposición pidió la remoción de José Luis Espert, pero se mantuvo al frente de la Comisión de Presupuesto

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados inició este miércoles una tensa reunión en la que gran parte de la oposición reclamó la remoción de José Luis Espert de la presidencia, tras las revelaciones sobre un presunto aporte de campaña de 200 mil dólares proveniente de un empresario acusado de narcotráfico. Sin embargo, pese a los pedidos de “dar un paso al costado”, el diputado de La Libertad Avanza se mantuvo en el cargo y el oficialismo bloqueó un eventual voto para desplazarlo.