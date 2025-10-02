La ex jefa de campaña de Espert aseguró que "Fred" Machado fue más que un aportante

Mientras que José Luis Espert sigue evitando responder sobre su relación con Federico Andrés “Fred” Machado, empresario detenido en 2021 e investigado por narcotráfico, su ex jefa de prensa para las presidenciales de 2019, Clara Montero Barré, sostuvo que era algo más que un aportante en la campaña.
En declaraciones a Radio Con Vos, Montero Barré aseguró que la relación entre ambos fue mucho más estrecha de lo que Espert reconoció públicamente. “Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba y no se vieron una sola vez, como dice Espert. Fueron varios encuentros. Yo misma presencié al menos dos reuniones entre ellos, y después Espert viajó a Estados Unidos para verlo allá. El primer contacto fue en el Hipódromo de San Isidro, un mes antes de que yo me sumara a la campaña”, relató la periodista desde Qatar, donde reside actualmente.
Machado, originario de Chubut y señalado como líder de una compleja red de narcotráfico internacional, era –según Montero– un ferviente simpatizante de las ideas libertarias. “Quería tener contacto con Milei y no lo logró”, afirmó.
Las revelaciones de Marcelo Longobardi
El testimonio de la ex colaboradora se produjo tras las revelaciones de Marcelo Longobardi en su canal de YouTube, donde el periodista contó que en 2019 ella lo había contactado para facilitarle un encuentro con el empresario. “Recibí mensajes de WhatsApp en los que me decía: ‘Justo quería ponerte en contacto con alguien de Estados Unidos, quiere tomar un café’”, relató Longobardi, quien incluso difundió un audio en el que Machado cancelaba una reunión porque debía viajar a Guatemala.
De acuerdo con Montero Barré, el empresario pretendía proponerle a Longobardi integrar una fórmula presidencial junto a Espert, aunque ese rol fue finalmente ocupado por Luis Rosales. En cuanto a los supuestos aportes, detalló que “Fred le ofreció a Espert el avión con el que viajó a Viedma para presentar su libro. También puso a disposición dinero y una camioneta. Y él lo aceptó”.
Sobre los rumores que indican que Machado habría contribuido con U$S 200.000, Montero fue cauta: “No me consta ese monto ni tampoco que sea narcotraficante. Yo no soy jueza. Para mí, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De lo contrario, se convierte en una caza de brujas”.
La ex vocera también señaló que otros posibles financistas se mantuvieron en las sombras por sus vínculos con Mauricio Macri, entonces en plena campaña por la reelección. En su mirada, Espert no supo capitalizar esos apoyos: “Yo intenté acercar a varios, pero él los espantaba. Se creía una estrella de rock. Al final no lo votó ni la vecina de Pergamino”, ironizó.
Montero no escatimó críticas personales hacia el legislador. “Me parece una persona miserable, un mentiroso. Odiaba a los kirchneristas pero después buscaba el apoyo de Eduardo ‘Wado’ de Pedro para que le pagara las boletas. Despreciaba a Macri y terminó cerrando con Rodríguez Larreta. Lo vi inconsistente”.
Aunque subrayó que no tiene pruebas para acusar a Espert de corrupción, cuestionó la falta de transparencia. “No me gustan sus formas, y no entiendo por qué ocultaría algo así. Si no tenés nada que esconder, ¿para qué mentir? ¿Por qué barrer la basura bajo la alfombra?”, se preguntó. Y concluyó con una advertencia política: “Yo no sé qué hace Milei al lado de un tipo así”.