La ex jefa de campaña de Espert aseguró que "Fred" Machado fue más que un aportante

En declaraciones a Radio Con Vos, Montero Barré aseguró que la relación entre ambos fue mucho más estrecha de lo que Espert reconoció públicamente. “Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba y no se vieron una sola vez, como dice Espert. Fueron varios encuentros. Yo misma presencié al menos dos reuniones entre ellos, y después Espert viajó a Estados Unidos para verlo allá. El primer contacto fue en el Hipódromo de San Isidro, un mes antes de que yo me sumara a la campaña”, relató la periodista desde Qatar, donde reside actualmente.