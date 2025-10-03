Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras ser denunciado por supuestos vínculos financieros con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. El escándalo no solo ha provocado una intensa presión de la oposición para que Espert abandone la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, sino que también ha expuesto diferencias internas en el oficialismo.
La polémica se intensificó luego de que el dirigente Juan Grabois presentara una denuncia penal contra Espert, acusándolo de haber recibido U$S200.000 de Machado durante su campaña de 2019. Machado se encuentra actualmente detenido en Neuquén y cumple prisión domiciliaria a la espera de ser extraditado por una investigación del Distrito Judicial de Texas.
A ello se le suma una causa del 2021 que se tramita en Comodoro Py que investiga el uso de aviones durante la campaña presidencial de Espert en 2019, provistos por el propio Machado. En aquel entonces, Espert había admitido que viajó en un avión privado de Machado para la presentación de uno de sus libros en la campaña del 2019. Esto mismo fue lo que ratificó en las últimas horas, si bien aclaró que el contacto con el empresario, ahora detenido, se produjo dos años antes de su imputación.
La situación generó un cruce de declaraciones entre figuras clave del Gabinete. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró confrontativa al exigirle públicamente explicaciones “claras y contundentes” al legislador.
En sintonía, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también le reclamó a Espert que “tiene que dar una explicación clara y contundente” sobre los presuntos lazos con Machado, en declaraciones hechas en el evento Agribusiness Amcham Argentina.
No obstante, Francos salió al cruce de los pedidos opositores para que Espert dé un paso al costado en su candidatura o en la presidencia de la influyente Comisión de Presupuesto. “Yo no creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad,“ señaló, aunque insistió en la necesidad de que Espert “clarifique y supere este momento” ante la opinión pública.
Francos atribuyó el revuelo a una maniobra política en un período preelectoral, indicando que “los intentos del Congreso de sacarlo de la comisión o destituirlo forman parte de la política en un periodo casi de días para las elecciones”.
Pese a las exigencias de explicaciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que Espert continuará como candidato libertario en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo también ratificó su permanencia al frente de la Comisión de Presupuesto, frustrando el pedido de la oposición, liderada por el kirchnerismo, que sin embargo logró generar “enormes tensiones” en la reunión informativa del miércoles.
“Campaña sucia”
El propio Espert salió a responder de forma poco clara las acusaciones. El legislador calificó la causa como una “campaña sucia” y de “difamación”, señalando que el expediente se remonta a recortes de diarios de 2021, vinculados a su campaña de 2019.
“La causa es de 2021 y hablan de la campaña en 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”, se defendió Espert. Sin embargo, en sus declaraciones, evitó desmentir categóricamente haber recibido el supuesto depósito de U$S200.000 por parte del empresario investigado por narcotráfico, dejando una importante incógnita en medio de la contienda electoral.
En medio del escándalo que rodea al diputado nacional Espert, su compañera de bancada Lilia Lemoine tuvo que salir a aclarar viejos dichos suyos. Es que en esas declaraciones tildaba al actual primer candidato de LLA por la provincia de Buenos Aires de ser financiado “por un narco”.
Entonces, la diputada nacional cercana a los hermanos Milei que ahora está abroquelada con Espert, salió a intentar dar explicaciones. “A mí nadie me manda a callar. Yo creía esa opereta y con Espert estábamos enfrentados. Ahora sé la verdad”, aseguró Lemoine ayer.
Dijo también la diputada que Machado “nunca tuvo una causa por narcotráfico”, pese a que este hombre está acusado por la Justicia de Estados Unidos por tráfico trasnacional de drogas, lavado de dinero y crímenes financieros.
“A pesar de que el nombre suena a narco mexicano, es un argentino de Viedma”, intentó aclarar Lemoine.