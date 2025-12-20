Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Argañaraz se refirió a los accidentes vinculados a las motos de transporte
En la sesión parlamentaria del jueves pasado en el Concejo Deliberante, el edil Leandro Argañaraz (Unión Cívica Radical (UCR) utilizó el período de manifestaciones generales para referirse a los fallecimientos de dos mujeres en motocicleta, cuyos choferes trabajaban para apps de transporte, y negó que los hechos estén relacionados con la reciente regulación de las plataformas digitales. “Afortunadamente nosotros hace dos semanas avanzamos con la ordenanza que es bastante sólida desde el punto de vista técnico. Entiendo que es moderna y que va a terminar de traer un marco que permitirá que los tucumanos contemos con más alternativas para poder trasladarnos”, introdujo. Luego, el radical continuó: “obviamente a todos nos dolió lo que sucedió, pero tenemos que tener en cuenta la cantidad de accidentes: entre 340 y 400 accidentes anuales tiene Tucumán. En Argentina, los fallecimientos de personas que se trasladan en motos es el 50%; de peatones, el 20%”. Argañaraz aseveró que la ordenanza dictada por unanimidad en el Concejo “viene a traer certezas sobre los alcances que tenemos que tener” a la hora de regular la seguridad vial de los ciudadanos.
La alfarista Ana Gonzalez lanzó críticas a la intendenta Rossana Chahla
La concejala Ana González (Partido por la Justicia Social) emitió una serie de planteos contra la gestión de la intendenta capitalina, Rossana Chahla. En el recinto, la alfarista le remarcó que en las elecciones de octubre, en San Miguel de Tucumán el peronismo obtuvo menos votos que La Libertad Avanza (LLA). “Muchísimos pueden ser los motivos: la falta de servicio, el descuido en los barrios. Pero la realidad es una sola; y en democracia, las elecciones se ganan o se pierden. Esta es la primera elección que enfrenta la intendenta, lo que hace pensar que tendría que dedicar su esfuerzo y su energía en solucionar los problemas de los vecinos y no andar persiguiendo a un ciudadano extranjero en la Justicia por el simple hecho de que hace videos”, reclamó.
El radical Romano Norri reprochó la gestión de Jaldo y Gómez salió al cruce
Durante el período de manifestaciones, el radical Federico Romano Norri criticó la gestión del gobernador, Osvaldo Jaldo, y el edil Gastón Gómez (Libres del Sur-Frente Tucumán Primero) le respondió. “Poco se hizo para generar trabajo, beneficiar el comercio y a los productores, descomprimir la presión tributaria. Y un elemento que no es menor es que nos ha convocado, igual que en 2016, a llevar adelante una reforma política; el gobernador nos ha mentido: a nosotros, a la gente, a la política. Se ha mentido a sí mismo y evidentemente le está costando conducir el justicialismo y el peronismo”, planteó Romano Norri. Dedicó unos minutos a hablar de la reforma política que no avanzó en la Legislatura, y remarcó que “la gente eligió cuando le tocó ir a votar y vio la composición de un cuarto oscuro distinto, que garantiza celeridad y transparencia. La gente no solo le pide al gobernador, sino a toda la clase política, que esté a la altura. Él dio su palabra y no cumplió”. Inmediatamente después de su alocución pidió la palabra Gómez, quien señaló que las críticas del radical eran infundadas. “El gobernador está cerrando el año primero en el ranking de gobernadores del país; algo bien habrá hecho en estos dos años de gestión. En segundo lugar, como hombre de la política y de la democracia tenemos que ser responsables a la hora de opinar o evaluar la gestión. Desde el minuto cero el gobernador supo que había que equilibrar las finanzas y las cuentas para poder diseñar las políticas de Estado que tiendan a proteger, en momentos difíciles, a los tucumanos y tucumanas. Cómo no va a priorizar el trabajo, si lo hizo a través de inversiones con fondos provinciales, si promovió a más de 2.000 emprendedores locales, promovió la educación en distintos niveles; protegió el trabajo, el salario, en un momento difícil teniendo siete paritarias en lo que va de su gestión”, indicó.
Carlos Ale pidió que se destinen fondos a prevenir inundaciones
El Concejo Deliberante que preside Fernando Juri aprobó el pasado jueves el proyecto de Presupuesto 2026 para San Miguel de Tucumán. La votación salió por unanimidad, pero el alfarista Carlos Ale sumó algunos reproches al manejo de fondos municipal. “Tenemos que tener un presupuesto con dos prioridades para la ciudad. Por un lado, que la Capital no se siga inundando por falta de obras públicas. Es algo que le estamos debiendo a los vecinos; de una vez por todas tenemos que tener un presupuesto donde no se cubran vanidades personales, sino que se prioricen los temas urgentes”, marcó como primer planteo. En segundo lugar, Ale manifestó que es necesaria una reconstrucción del salario del empleado municipal. “Si hablamos de presupuesto, hablamos de millones de pesos, y nos olvidamos de un eslabón muy importante que es el empleado municipal, que está ahí de la línea de pobreza”, aseveró.
Arnedo y Carrillo Leito resaltaron la distribución presupuestaria del proyecto de erogaciones para 2026
Durante la votación del proyecto de Presupuesto 2026, el concejal Carlos Arnedo (Acción Vecinal-Frente Tucumán Primero) resaltó el cálculo de gastos proyectado por el Ejecutivo municipal, a cargo de Rossana Chahla, considerándolo “una herramienta fiscal equilibrada que distribuye los recursos en las prioridades de los vecinos de San Miguel de Tucumán”. “Además, se incorpora una figura nueva en este Presupuesto, que ha formado parte de mi campaña en 2023, que es el Presupuesto Participativo, donde participamos en distintos puntos de la ciudad en actividades del Ejecutivo para que los vecinos decidan qué obras públicas se van a hacer, que no es poca cosa. Es una herramienta que consolida un enfoque de gestión colaborativa que se pone a la par del vecino”, reflexionó.
En tanto, el concejal Gonzalo Carrillo Leito (Peronismo de la Capital) se refirió a las partidas destinadas a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige Julieta Migliavacca. “Hay que entender que el ambiente no puede pensarse como un área aislada, sino que debe pensarse como una dimensión transversal de las políticas públicas. El ambiente se expresa en una ciudad limpia, en espacios públicos cuidados, con un entorno urbano que impacte directamente en la salud o en la calidad de vida de los vecinos, y este presupuesto destina recursos a servicios fundamentales”, sostuvo. Además, Carrillo Leito dijo que “el presupuesto es una herramienta fundamental para el funcionamiento del municipio, que garantiza la continuidad de los servicios públicos esenciales y la administración general de la ciudad”.