Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

El radical Romano Norri reprochó la gestión de Jaldo y Gómez salió al cruce

Durante el período de manifestaciones, el radical Federico Romano Norri criticó la gestión del gobernador, Osvaldo Jaldo, y el edil Gastón Gómez (Libres del Sur-Frente Tucumán Primero) le respondió. “Poco se hizo para generar trabajo, beneficiar el comercio y a los productores, descomprimir la presión tributaria. Y un elemento que no es menor es que nos ha convocado, igual que en 2016, a llevar adelante una reforma política; el gobernador nos ha mentido: a nosotros, a la gente, a la política. Se ha mentido a sí mismo y evidentemente le está costando conducir el justicialismo y el peronismo”, planteó Romano Norri. Dedicó unos minutos a hablar de la reforma política que no avanzó en la Legislatura, y remarcó que “la gente eligió cuando le tocó ir a votar y vio la composición de un cuarto oscuro distinto, que garantiza celeridad y transparencia. La gente no solo le pide al gobernador, sino a toda la clase política, que esté a la altura. Él dio su palabra y no cumplió”. Inmediatamente después de su alocución pidió la palabra Gómez, quien señaló que las críticas del radical eran infundadas. “El gobernador está cerrando el año primero en el ranking de gobernadores del país; algo bien habrá hecho en estos dos años de gestión. En segundo lugar, como hombre de la política y de la democracia tenemos que ser responsables a la hora de opinar o evaluar la gestión. Desde el minuto cero el gobernador supo que había que equilibrar las finanzas y las cuentas para poder diseñar las políticas de Estado que tiendan a proteger, en momentos difíciles, a los tucumanos y tucumanas. Cómo no va a priorizar el trabajo, si lo hizo a través de inversiones con fondos provinciales, si promovió a más de 2.000 emprendedores locales, promovió la educación en distintos niveles; protegió el trabajo, el salario, en un momento difícil teniendo siete paritarias en lo que va de su gestión”, indicó.