"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Consultado sobre qué fue lo que permitió destrabar proyectos que antes encontraban obstáculos, señaló: “Lo que cambiaron fueron dos cosas. Por un lado, la Argentina, las políticas del presidente Javier Milei. Por otro lado, el programa de YPF. Este programa está enfocado en generar valor, en que YPF valga todos los días un poco más. La compañía es una empresa privada donde el Estado tiene el 51% de las acciones. Buscamos el desarollo pleno y claro de Vaca Muerta y eso generará mucha riqueza para la Argentina, también es el desencadenador natural para que en el año 2030-2031 lideremos la industria para sacar el cuello de botella, hacer la infraestructura entre los privados y que no sea solo el Estado”.