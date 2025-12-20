"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

La Fundación Federalismo y Libertad llevó a cabo su tradicional cena anual en Tucumán, un encuentro que volvió a reunir a referentes del arco político, empresarial, judicial y académico de la provincia y del país. La cita tuvo lugar desde las 19.30 en el Hotel Sheraton Tucumán y, como cada año, funcionó como un espacio de debate, reflexión y vínculos entre sectores estratégicos de la vida institucional argentina.
En esta edición, el principal disertante fue Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, una de las figuras más relevantes del management argentino en la actualidad. La elección no fue casual. Según explicó el presidente de la fundación, José Guillermo Godoy, la organización decidió convocar a un referente asociado a la gestión, el desarrollo y la proyección a futuro. “Queríamos alguien que nos hable de futuro, de crecimiento, que sea inspirador para CEOs, empresarios y emprendedores. Horacio Marín nos parecía la figura ideal porque ha reconstruido una empresa y la ha reposicionado como una de las más importantes de la Argentina”, sostuvo.
Durante su exposición, Marín disertó por más de 90 minutos, presentó gráficos y análisis del trabajo que lleva adelante junto a su equipo y compartió definiciones estratégicas sobre el rumbo de la compañía. La charla estuvo marcada por el buen humor y el carisma que mantuvo a los presentes atentos a lo largo de la noche.
El evento también contó con las exposiciones del periodista Álvaro Aurane y del analista económico Federico Domínguez, quienes aportaron miradas complementarias sobre la coyuntura política y económica. Además, durante la velada se realizó un reconocimiento al presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán. Otro de los momentos destacados fue la proyección de un mensaje del director de Relaciones Internacionales de la oficina de María Corina Machado, quien explicó la situación que atraviesa la dirigente venezolana, ganadora del Premio Nobel de la Paz, y describió el complejo escenario político y social que vive Venezuela.
Marín, CEO del año
Horacio Marín dialogó en exclusiva con LA GACETA y abordó los principales ejes de la transformación que atraviesa YPF, el rol de la compañía en el desarrollo energético del país y el impacto de las políticas del Gobierno nacional. Sus declaraciones se produjeron en un contexto particular: recientemente fue elegido CEO del Año 2025, un reconocimiento otorgado por El Cronista, la revista Apertura y PwC Argentina, que desde hace 13 años distingue a ejecutivos que logran combinar liderazgo, visión estratégica y capacidad de ejecución en escenarios complejos.
Uno de los hitos centrales de su gestión es el proyecto para montar una planta de licuefacción de gas natural, con una inversión estimada en U$S 30.000 millones. Considerado el anuncio de inversión más importante de la historia argentina, el plan permitirá transformar el gas de Vaca Muerta en un producto exportable a gran escala, capaz de llegar a los principales mercados internacionales. Hasta ahora, el principal límite del yacimiento había sido la infraestructura: el país podía producir cada vez más gas, pero no contaba con los medios para llevar ese recurso al mundo. La licuefacción aparece, así, como la pieza clave para destrabar el potencial completo de Vaca Muerta, con YPF como empresa tractora del proyecto y Marín como uno de sus principales impulsores.
Al referirse a su llegada a la petrolera estatal, Marín afirmó: “Cuando llegué a YPF el presidente Milei me pidió, no lo conocía, pero me pidió que genere valor para los accionistas. Lo que cambió en YPF, la fuerza impulsora para tener resultados extraordinarios, es que Argentina exporte más de u$s 30.000 millones a partir del 2030. Los números que se están dando son bastante superiores y de ahí nace el 4x4 que hizo que el valor de la compañía se cuadruplique”.
Consultado sobre qué fue lo que permitió destrabar proyectos que antes encontraban obstáculos, señaló: “Lo que cambiaron fueron dos cosas. Por un lado, la Argentina, las políticas del presidente Javier Milei. Por otro lado, el programa de YPF. Este programa está enfocado en generar valor, en que YPF valga todos los días un poco más. La compañía es una empresa privada donde el Estado tiene el 51% de las acciones. Buscamos el desarollo pleno y claro de Vaca Muerta y eso generará mucha riqueza para la Argentina, también es el desencadenador natural para que en el año 2030-2031 lideremos la industria para sacar el cuello de botella, hacer la infraestructura entre los privados y que no sea solo el Estado”.
En relación con las inversiones en marcha, detalló que en la actualidad 12 millones de toneladas de gas que se producen equivalen a u$s 20.000 millones por mes en inversión, principalmente en infraestructura. En ese marco, resaltó que en 2026 se construirán dos ductos: un gasoducto y un oleoducto.
Proyecciones
Sobre el potencial de Vaca Muerta, Marín subrayó que en los próximos cuatro años puede equivaler a toda la inversión que hace una compañía en 150 países. “Hay mucho foco y están viniendo compañías de servicio, todos quieren estar en Vaca Muerta. Con la inversión que habrá en Argentina se generarán muchas fuentes de trabajo, se va a motorizar y lo mayor serán las exportaciones. Ese aporte de la industria a los ingresos de la República van a ser muy importantes”.
Finalmente, al recordar su paso del sector privado al liderazgo de YPF -tras una extensa trayectoria en Tecpetrol, donde ingresó en 1988-, expresó: “Para mí fue un sueño y lo tomé como un desafío muy grande, pero nunca sentí que fue pasar a una empresa pública. Es una empresa privada, la manejamos entre todos, Llevamos en el corazón una bandera argentina y cargamos ese mameluco que describe que trabajamos para los argentinos”.
Encuentros y definiciones
EMPRESARIOS Y POLÍTICOS ENTRE EL PÚBLICO.- En el salón principal del hotel Sheraton se cruzaron empresarios del área agroindustrial, del expendio de combustibles, de asociaciones intermedias del empresariado y del sector emprendedor. También estuvieron dirigentes de La Libertad Avanza Tucumán, con su presidente Lisandro Catalán a la cabeza. Entre otros dirigentes estuvieron Manu Guisone, Paula Omodeo (CREO), los legisladores Agustín Romano Norri, Manuel Courel y Claudio Viña. El concejal Federico Romano Norri, los diputados Mariano Campero, Gerardo Huesen, Soledad Molinuevo y Federico Pelli. El intendente de Concepción Alejandro Molinuevo también estuvo presente.
SENTIDO HOMENAJE.- En un tramo de la noche también se realizó un homenaje al abogado Federico Colombres, de arraigada trayectoria en Tucumán y colaborador activo de la Fundación Federalismo y Libertad. Su hija Solana destacó los valores liberales de su padre y el recuerdo de su apuesta por un Tucumán pujante.
PROYECTO ACONQUIJA.- El economista de la fundación Pablo Pero contó el trabajo que vienen realizando en el marco del Proyecto Aconquija. “Son líneas de puntos q seguir para construir el Tucumán que queremos. Son ideas de 30 áreas clave para pensar políticas públicas”, dijo. El proyecto abarca áreas que van desde un análisis del sistema electoral, pasando por el turismo y hasta por la discusión sobre el consumo problemático.
REFINOR PASARÁ A LLAMARSE REFIPLUS.- El CEO de YPF Horacio Marín se reunió con integrantes de Capega, la asociación que nuclea a los expendedores de combustibles de Tucumán. Además de los directivos locales, estuvieron presentes representantes de Salta y de Jujuy. Entre otros temas, dialogaron sobre la posición de Refinor a partir de la compra de YPF. Marín anunció que no reabrirá la refinería de Campo Durán, porque ya no hay petróleo, pero anunció que se la pondrá en valor, que cambiará de nombre a Refiplus y que tendrá presencia en todo el país.
EL RECUERDO DE LA CHARLA DE MILEI DEL AÑO PASADO.- Antes de la cena, se pasó un vídeo del presidente Javier Milei, quien el año pasado participó se la cena anual de la fundación. En esa ocasión, el jefe de Estado agradeció a Federalismo y Libertad, y ponderó que fue su primera intervención y charla pública en Tucumán, la cuna de Juan Bautista Alberdi.