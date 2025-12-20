Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Todo ocurrió muy rápido, en menos de una hora. Por razones que aún no están claras, José Osvaldo Rojas (50), que se movilizaba en un Fiat Palio, interceptó a las 13.10 a su ex pareja Juana del Carmen Bustos (39) en la calle principal de Delfín Gallo. Según algunas versiones, tras llamarla por su nombre, sacó una pistola y la hirió de cinco balazos. La víctima, madre de cuatro hijos de otra relación, fue trasladada al centro asistencial de la zona, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.