Secciones
Política

Elisa Carrió le exigió a Espert que explique si recibió U$S200.000 de “Fred” Machado

“Él tiene la obligación de presentarse ante la Justicia. Si no lo hace y acredita que esa transferencia no existió, está escondiendo información”, afirmó la ex diputada.

Elisa Carrió Elisa Carrió
Hace 1 Hs

En medio de la polémica que enfrenta el diputado libertario José Luis Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico, la líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, se sumó a los reclamos para que el legislador dé explicaciones públicas y judiciales.

En diálogo con La Nación +, la ex diputada afirmó: “Él tiene la obligación de presentarse ante la Justicia. Si no lo hace y acredita que esa transferencia no existió, está escondiendo información”.

Bullrich presionó a Espert: "Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar"

Bullrich presionó a Espert: Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar

“La verdad que sí hay operaciones sucias, pero (de ser así) al otro día te vas a la Justicia”, insistió sobre lo que debería hacer el dirigente de La Libertad Avanza (LLA), que hasta ahora no confirmó ni desmintió haber recibido ese dinero.

Reclamos también desde el oficialismo

La líder de la CC-ARI no fue la única en reclamar explicaciones. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se pronunciaron en las últimas horas sobre el caso.

La ex jefa de campaña de Espert aseguró que "Fred" Machado fue más que un aportante

La ex jefa de campaña de Espert aseguró que Fred Machado fue más que un aportante

“Yo creo que tiene que dar una explicación clara y contundente”, expresó Francos en el evento Agribusiness Amcham Argentina. Y agregó: “No es una situación menor en medio de una campaña electoral. Obviamente está siendo utilizada en ese sentido con varios temas. No creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad. Él tiene que dar una explicación que sea clara para la opinión pública y salir de esta situación”.

Temas TucumánBuenos AiresElisa CarrióJosé Luis Espert
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei: “Estamos cada vez más cerca de salir del abismo”

Javier Milei: “Estamos cada vez más cerca de salir del abismo”

La corrupción es uno de los problemas que aquejan a la sociedad, según un sondeo académico

La corrupción es uno de los problemas que aquejan a la sociedad, según un sondeo académico

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Milei presenta su proyecto de reforma del Código Penal basado en el principio de “mano dura”

Milei presenta su proyecto de reforma del Código Penal basado en el principio de “mano dura”

Lo más popular
Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”
1

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
2

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”
3

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
4

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
5

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
6

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Más Noticias
Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Cómo es el programa provincial que busca impulsar la producción de café en Tucumán

Cómo es el programa provincial que busca impulsar la producción de café en Tucumán

Milei presenta su proyecto de reforma del Código Penal basado en el principio de “mano dura”

Milei presenta su proyecto de reforma del Código Penal basado en el principio de “mano dura”

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

La ex jefa de campaña de Espert aseguró que Fred Machado fue más que un aportante

La ex jefa de campaña de Espert aseguró que "Fred" Machado fue más que un aportante

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Julián Murga: un soldado al Congreso

Julián Murga: un soldado al Congreso

Comentarios