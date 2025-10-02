Elisa Carrió le exigió a Espert que explique si recibió U$S200.000 de “Fred” Machado

En medio de la polémica que enfrenta el diputado libertario José Luis Espert por presuntos vínculos con el narcotráfico, la líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, se sumó a los reclamos para que el legislador dé explicaciones públicas y judiciales.
En diálogo con La Nación +, la ex diputada afirmó: “Él tiene la obligación de presentarse ante la Justicia. Si no lo hace y acredita que esa transferencia no existió, está escondiendo información”.
“La verdad que sí hay operaciones sucias, pero (de ser así) al otro día te vas a la Justicia”, insistió sobre lo que debería hacer el dirigente de La Libertad Avanza (LLA), que hasta ahora no confirmó ni desmintió haber recibido ese dinero.
Reclamos también desde el oficialismo
La líder de la CC-ARI no fue la única en reclamar explicaciones. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se pronunciaron en las últimas horas sobre el caso.
“Yo creo que tiene que dar una explicación clara y contundente”, expresó Francos en el evento Agribusiness Amcham Argentina. Y agregó: “No es una situación menor en medio de una campaña electoral. Obviamente está siendo utilizada en ese sentido con varios temas. No creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad. Él tiene que dar una explicación que sea clara para la opinión pública y salir de esta situación”.