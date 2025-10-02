Bullrich presionó a Espert: "Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró su demanda al diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, para que ofrezca explicaciones sobre su relación con Fred Machado, un empresario señalado con el narcotráfico. Bullrich insistió en la necesidad de que Espert aclare si recibió aportes económicos de Machado.
"Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar", advirtió la ministra. Esto se produjo después de que Espert evitara responder directamente, en una entrevista en el mismo canal, si Machado le transfirió U$S200.000.
Además, Bullrich se refirió a las críticas de la oposición hacia Espert, al señalar que "no justifica de ninguna manera el embate que hace la oposición" para removerlo de una comisión, dado que "ni siquiera está ni imputado".
Al ser consultada sobre la respuesta de Espert en la entrevista, Bullrich dijo que no se trata de "un tema de convencimiento", sino de cumplir con las expectativas de transparencia que exige el electorado liberal.
"Nosotros tenemos una vara altísima, por eso el voto liberal exige respuestas… nosotros tenemos que ser claros en el auscultamiento que hace la sociedad de la conducta de nosotros", dijo.
Finalmente, Bullrich advirtió sobre lo que considera una estrategia del kirchnerismo para dañar al gobierno. “Creo que la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia. Estamos frente a un adversario que busca voltearte en los que son tus columnas vertebrales como la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos”, agregó.