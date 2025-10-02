José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Sobre su relación con Fred Machado, Espert dijo haberlo conocido a principios de 2019, antes de su candidatura presidencial por el partido Unite. Según Espert, conoció a Machado a través de Pablo De Luca, un abogado, quien le presentó como un “empresario muy exitoso, que apoyaba mucho las ideas de la libertad”. Machado ofreció trasladarlo en su avión a Viedma para la presentación de su libro “La Sociedad Cómplice”.