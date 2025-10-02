Francos le pidió a Espert “una explicación clara” por los supuestos vínculos con el narcotráfico

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, le pidió este jueves al diputado José Luis Espert "una explicación clara y contundente" ante las acusaciones que lo vinculan a un empresario investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Durante su participación en la AmCham, el funcionario nacional: "Obviamente yo creo que Espert tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema".
Sin embargo, descartó que Espert tenga que bajar su candidatura en La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires por las acusaciones. "No creo que tenga que dar un paso al costado, salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad y no creo que la tenga", señaló.
Guillermo Francos se alineó con los dichos de Patricia Bullrich y exigió explicaciones a Espert
Estas declaraciones se dieron tras varios días de polémica por un informe de la Justicia de Estados Unidos que indicaría que Espert habría recibido U$S200.000 de Machado para su campaña en 2019.
El candidato reconoció haber viajado en su avión privado que le facilitó el empresario por entonces y recordó que se había presentado en su momento ante la justicia "en contra de esa infamia", pero no se manifestó respecto del dinero.