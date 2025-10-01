Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó públicamente al diputado José Luis Espert, candidato a legislador por La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, que aclare acusaciones sobre posibles vínculos con el narcotráfico.
La solicitud de Bullrich se produjo tras una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois y la publicación de informes periodísticos en El Diario AR y Perfil. Estos informes aludieron a un documento en poder de la justicia estadounidense, en el marco de una investigación contra Fred Machado, que registra una transferencia de U$S200.000 a Espert, presuntamente provenientes de actividades ilícitas.
Machado fue condenado en Argentina por narcotráfico y enfrenta una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, actualmente en manos de la Corte Suprema. En 2019, Espert reconoció que Machado le facilitó un avión privado y una camioneta durante su campaña presidencial.
La palabra de Patricia Bullrich
Hasta el momento, Espert calificó las acusaciones recientes como una "operación" del kirchnerismo y anunció acciones legales contra Grabois, sin desmentir la recepción del monto mencionado.
En declaraciones a Radio La Red, Bullrich, también candidata al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, no descartó que Espert deba reconsiderar su candidatura. "Es crucial aclarar esta situación de inmediato", enfatizó.
"Es imprescindible una explicación. Esto se remonta a 2019. Es necesario analizar qué explicación ofreció él en ese momento y qué documentación presentó. Podría haber presentado una justificación ante la Justicia electoral, cuya validez debe ser evaluada. Da la impresión de que, en plena campaña, (Espert) se vinculó con alguien involucrado en el narcotráfico. Quienes combatimos el narcotráfico no podemos tolerar conductas de personas que estén asociadas al narcotráfico o que hayan recibido dinero", resaltó.
De esta manera, Bullrich se abstuvo de respaldar explícitamente a Espert, a diferencia del presidente Javier Milei, quien el día anterior calificó la denuncia como una "operación más, como la de 2019" y la desestimó como "chimento de peluquería" y "operaciones para ensuciar".
Mientras tanto, el kirchnerismo impulsa la destitución de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, iniciativa que el representante libertario considera un intento "destituyente" de la oposición.