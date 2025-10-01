Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico

"Es imprescindible una explicación. Esto se remonta a 2019. Es necesario analizar qué explicación ofreció él en ese momento y qué documentación presentó. Podría haber presentado una justificación ante la Justicia electoral, cuya validez debe ser evaluada. Da la impresión de que, en plena campaña, (Espert) se vinculó con alguien involucrado en el narcotráfico. Quienes combatimos el narcotráfico no podemos tolerar conductas de personas que estén asociadas al narcotráfico o que hayan recibido dinero", resaltó.