La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Lo que se presentó como un reconocimiento simbólico a uno de los productos más representativos del verano tucumano -y de todo el año, en realidad- terminó convirtiéndose en un nuevo foco de tensión política en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. La aprobación de una ordenanza que declara la achilata de interés turístico municipal abrió un fuerte cruce entre un edil del oficialismo y otro de la oposición, que incluyó acusaciones sobre coerción, falta de libertad laboral y beneficios concentrados en un gremio específico.