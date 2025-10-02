Un documento del Bank of America confirma una transferencia de U$S200.000 destinada a José Luis Espert

Un libro contable elaborado por el Bank of America (BoA) registra una transferencia internacional de U$S200.000 a nombre del actual diputado José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza. La operación fue ordenada por la estructura empresarial del acusado de narcotráfico y lavado de dinero Federico “Fred” Machado, y se concretó el 22 de enero de 2020, semanas antes de que la justicia estadounidense emitiera una orden de captura contra él.