Un documento del Bank of America confirma una transferencia de U$S200.000 destinada a José Luis Espert

Un libro contable elaborado por el Bank of America (BoA) registra una transferencia internacional de U$S200.000 a nombre del actual diputado José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza. La operación fue ordenada por la estructura empresarial del acusado de narcotráfico y lavado de dinero Federico “Fred” Machado, y se concretó el 22 de enero de 2020, semanas antes de que la justicia estadounidense emitiera una orden de captura contra él.
El documento bancario forma parte del expediente criminal “USA v. Mercer-Erwin et al.” (causa 4:20-cr-00212-ALM-BD), que se tramitó en Texas contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado. La empresaria fue condenada en 2023 por conspiración para facilitar el narcotráfico, importación de cocaína y lavado de activos.
El documento que complica a Espert
La transferencia quedó consignada en la evidencia identificada como “45a”, admitida por el tribunal federal estadounidense tras la declaración de un experto del BoA, Jeffrey Jackson, quien ratificó la validez del registro.
En los archivos aparece el nombre de Espert junto al código N28FM, correspondiente a la matrícula del avión privado que Machado le cedió durante la campaña presidencial de 2019.
El recorrido del dinero incluyó a OKX (plataforma de criptomonedas), Cash Pro (Bank of America), Citibank y Morgan Stanley, hasta quedar registrado como acreditado en una cuenta cuyo identificador parcial figura en los documentos.
La respuesta de Espert
Espert evitó confirmar o desmentir si recibió la transferencia y sostuvo que ya había admitido el uso de un avión y una camioneta blindada propiedad de Machado.
Sin embargo, de comprobarse, el giro de U$S200.000 no figura en la rendición de campaña electoral de 2019 ni habría sido declarado ante la AFIP.
El entramado de Machado y Mercer-Erwin
La investigación en Estados Unidos reveló un esquema de compra y venta de aeronaves a través de fideicomisos y empresas pantalla para blanquear fondos ilícitos. Según la fiscalía, el sistema permitió mover millones de dólares y encubrir operaciones vinculadas al narcotráfico.
La evidencia del Bank of America fue clave para condenar a Mercer-Erwin y fortalecer el pedido de extradición de Machado, detenido en Argentina desde abril de 2021. El empresario, defendido por Francisco Oneto (abogado personal del presidente Javier Milei), permanece bajo arresto domiciliario en Viedma mientras la Corte Suprema analiza su entrega a la justicia estadounidense.
Impacto político y judicial
La revelación de esta transferencia reaviva las denuncias presentadas en Argentina por Juan Grabois, quien había aportado documentación parcial sobre un presunto pago a Espert. Ahora, con la incorporación de la contabilidad oficial del BoA, la acusación gana peso probatorio.
El caso se suma a la causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que Espert realizó 35 vuelos en aviones de Machado durante la campaña de 2019, un vínculo que el economista minimizó públicamente.