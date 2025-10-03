Secciones
En medio de la polémica, Milei reiteró su apoyo a Espert y atacó a sus detractores

El candidato libertario quedó envuelto en una controversia política debido a su vínculo con Fred Machado, quien fue acusado en los Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico.

Hace 1 Hs

En medio de un panorama desafiante para el partido gobernante antes de las elecciones de mitad de período del 26 de octubre, el presidente Javier Milei expresó su apoyo a José Luis Espert, el principal candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. 

Espert quedó envuelto en una controversia política debido a su vínculo con Fred Machado, quien fue acusado en los Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico. El presidente Milei calificó las acusaciones como una "operación" por parte de la oposición y reafirmó su respaldo a Espert.

“Esto es una metodología del kirchnerismo. Ellos son el gobierno más corrupto de la historia. Que les digan cualquier barbaridad no les importa, pero cuando hay gente honesta, y dicen esas cosas, uno dice qué pasa. Es tremendo cómo construyen operaciones para dinamitar y meter problemas", agregó. Además, Milei aseguró que el Gobierno no se va permitir que “quieran imponer a quien echar”.

Los vínculos entre Espet y Machado

La declaración de Milei en X se produjo después de que Espert publicara un video en el que explicó su relación con Machado, quien fue detenido en Viedma y enfrenta una solicitud de extradición de las autoridades estadounidenses por presunto fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero. 

Espert admitió haber recibido U$S200.000 estadounidenses de empresas vinculadas a Machado, pero aclaró que fue en el contexto de su trabajo como consultor económico y no estuvo relacionado con su campaña. En el video, Espert negó cualquier irregularidad y atacó al kirchnerismo, y a Juan Grabois, quien presentó una denuncia judicial en su contra.

En tanto, Milei defendió a Espert con el argumento de que las acusaciones son un refrito de una operación de 2019 y que el kirchnerismo está tratando de dañar a personas honestas.

