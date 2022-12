Los intendentes radicales le "bajaron la espuma" a la controversia por los fondos no reintegrables

"No me siento discriminado"

Tras los encuentros, Campero dialogó con LA GACETA respecto a la controversia que se desató y las duras críticas de referentes de la oposición, entre ellos Alfaro. “No me siento discriminado. A Yerba Buena no se lo discrimina. Siempre hemos sido autónomos y hay obras de pavimentación o del canal del Río Muerto que hacemos en con la Provincia. Venimos coordinando con el Gobierno nacional, provincial, la UNT y otras organizaciones para gestionar mejor”, expresó. Sí, en cambio, opinó que no le parece bien que haya discrecionalidad a la hora de la distribución de los fondos y dijo que eso se tendría que rever.