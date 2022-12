Alfaro: “los $ 2.250 millones no llegan a los vecinos, tienen fines electoralistas”

El presidente del PJS, quien aspira a encabezar la fórmula gubernamental de JxC en 2023, señaló que la Provincia lleva girado unos $ 20.000 millones de aportes financieros no reintegrables a los municipios en 2022, pero consideró que eso no se tradujo en mejoras en el interior ni en beneficios para los vecinos. “Cerca de $ 5.000 millones le vienen dado a Banda del Río Salí (en fondos no reintegrables). Para mí son ocho o nueve planillas de sueldo. Y Banda del Río Salí sigue siendo lo mismo o peor. Me duele que ese dinero no llega a los vecinos”, embistió.