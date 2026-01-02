¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

La primera, a mi criterio, es el de un aire fresco en un momento en que la actividad en su conjunto requiere un cambio. Las cosas no vienen bien en los últimos tres años y la caída de los precios, atribuida a varias razones, ha puesto en difícil y comprometida situación a todos los protagonistas. Concepción es un actor de volumen y no en vano el originario esfuerzo de Juan José García al fundarlo en 1835 lo constituyó desde “unas cuantas cuadras de cañaverales” con “trapiches de palo movidos por bueyes primero, mulas después y finalmente por agua” en los que al cabo de casi 200 años es un espectacular ejemplo de desarrollo y crecimiento. El legado, otrora, de los hermanos Méndez durante años, la oportuna conducción de don Alfredo Guzmán durante un largo periodo y la transformación societaria posterior con los García González y los Paz dejó su impronta favorable en la cual comprometieron grandes esfuerzos. Atanor y Luque hicieron posteriormente lo que pudieron y Dios dirá como le irá a Blaquier. Ojalá que bien. El desafío es grande.