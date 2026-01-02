Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Durante estos más de dos años, también se registraron críticas del propio Presidente y de miembros del gabinete por los incrementos otorgados en el Congreso, especialmente a los senadores. En marzo de 2024, Milei debió anular una suba salarial que se había otorgado para él y sus ministros, luego de recibir cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición. En aquella oportunidad, el mandatario explicó que el aumento se había activado automáticamente por un decreto firmado en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y aseguró desconocer esa actualización.