Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

El Gobierno nacional dispuso este viernes un aumento en los sueldos de ministros y funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo, tras más de dos años de congelamiento salarial. La medida fue oficializada mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el incremento no será retroactivo sino que estará sujeto a la continuidad del superávit fiscal. No alcanzará al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En los considerandos de la norma, el Ejecutivo recordó el contexto económico existente al inicio de la actual gestión, marcado por altos niveles de inflación y pobreza, y la consecuente declaración de la emergencia económica. En ese marco, se instruyó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, a diseñar e implementar “un nuevo sistema de empleo público basado en los principios de mérito, capacidad, competencia e igualdad de oportunidades”.
El incremento alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores y funcionarios con rango y jerarquía equivalente dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el decreto no especifica el porcentaje de aumento ni el monto final que percibirá cada funcionario.
De acuerdo con estimaciones oficiales, los haberes de los funcionarios registraron una pérdida de alrededor del 60% en su poder adquisitivo durante los últimos dos años, en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. En ese sentido, se prevé que la recomposición salarial esté alineada con los aumentos otorgados a los empleados estatales en el marco de las paritarias vigentes.
Se trata del primer incremento salarial para funcionarios dispuesto por el presidente Milei desde su asunción en diciembre de 2023 y responde a un reclamo sostenido de secretarios y directores de distintas áreas, quienes venían advirtiendo sobre el fuerte deterioro de sus ingresos.
Cuánto cobran los funcionarios
Según los datos publicados en el sitio oficial del Gobierno, los salarios brutos actuales son los siguientes:
Presidente: $4.066.018
Vicepresidenta: $3.764.820
Ministro: $3.584.006
Secretario: $3.282.709
Subsecretario: $2.981.513
Reclamos internos y antecedentes
Según publicó La Nación, desde antes de las elecciones se venían acumulando quejas dentro de distintas carteras por el congelamiento salarial y la creciente brecha entre los ingresos de los funcionarios de alto rango y los escalafones inferiores.
Entre Navidad y Año Nuevo, una fuente de alto nivel del Gobierno había anticipado que el aumento se concretaría. Esa posibilidad había sido impensada meses atrás: a fines de octubre, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le planteó al Presidente las dificultades para retener o contratar personal calificado debido a los bajos salarios, ya que muchos optaban por el sector privado. En ese momento, Milei descartó de plano avanzar con una suba.
Durante estos más de dos años, también se registraron críticas del propio Presidente y de miembros del gabinete por los incrementos otorgados en el Congreso, especialmente a los senadores. En marzo de 2024, Milei debió anular una suba salarial que se había otorgado para él y sus ministros, luego de recibir cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición. En aquella oportunidad, el mandatario explicó que el aumento se había activado automáticamente por un decreto firmado en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y aseguró desconocer esa actualización.