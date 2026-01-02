Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo y Julio Julián

Cada botella de Fortaleza encierra una historia personal. El vino ícono de la casa, Don Aldo, surgió de lo que Marcelo llama "un accidente afortunado". "Nació de un accidente afortunado. Teníamos un remanente de merlot que no alcanzaba para llenar el tanque de 10.000 litros, así que lo completamos con partes iguales de malbec y cabernet sauvignon. Las tres uvas fermentaron juntas", relata. El resultado de esa cofermentación (un proceso donde las variedades interactúan desde el mosto y no solo en la mezcla final) fue sorprendente. "Cuando probamos el resultado, todos coincidieron en que era el más rico de los vinos. Así nació Don Aldo, que lleva el nombre de mi padre. Es un blend de uvas, no un blend de vinos terminados".