Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

El verde intenso de los cerros, el espejo del dique y un cielo amplio, atravesado por algunas nubes, vuelven a convertir a El Cadillal en uno de los destinos favoritos del verano tucumano. La postal se completa (como cada temporada alta) con una larga fila de vehículos que avanza a paso lento hacia la villa turística desde el primer momento del nuevo año. No obstante, no todos llegan hasta la costa del embalse sino que muchos se reparten entre campings, complejos con piletas, bares y espacios recreativos, en busca de sombra, agua y descanso. Pero para quienes sí se acercan al balneario hay una gran lista de actividades, tanto para espíritus aventureros como para quienes buscan relajarse.