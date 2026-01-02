“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

A pocos meses del comienzo del Mundial 2026, el fútbol internacional volvió a sacudirse por declaraciones de Cristiano Ronaldo. El crack portugués habló sobre el título que la Argentina obtuvo en Qatar 2022 y sobre la figura de Lionel Messi, reabriendo un debate que parecía haberse enfriado con el paso del tiempo. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, generaron reacciones inmediatas en todo el mundo.
Durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, el delantero de Portugal comparó los logros de su selección con los conseguidos por la Argentina. CR7 destacó que países como Brasil o la propia Argentina “están hechos para ganar Mundiales”, y consideró que, en caso de que Portugal logre consagrarse, el impacto sería mucho mayor a nivel global. En ese sentido, recordó los tres títulos que conquistó con su selección: la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025.
El portugués también fue consultado sobre la eterna comparación con Messi. Fiel a su estilo frontal, aseguró no coincidir con quienes colocan al argentino por encima suyo en la discusión histórica. “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”, sostuvo, encendiendo nuevamente el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Además, afirmó que siente que se ganó “el derecho” a ser considerado entre los más grandes de la historia.
Camino al último Mundial
Con 40 años, Cristiano Ronaldo sabe que la Copa del Mundo 2026 podría ser su última oportunidad para quedarse con el único gran título que aún no logró. Sin embargo, aclaró que su legado no depende de un torneo de seis o siete partidos. Mientras tanto, el fútbol vuelve a dividirse entre quienes creen que Messi ya cerró la discusión y quienes sostienen que el duelo eterno aún está lejos de terminar.