“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

El portugués también fue consultado sobre la eterna comparación con Messi. Fiel a su estilo frontal, aseguró no coincidir con quienes colocan al argentino por encima suyo en la discusión histórica. “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde”, sostuvo, encendiendo nuevamente el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Además, afirmó que siente que se ganó “el derecho” a ser considerado entre los más grandes de la historia.