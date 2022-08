Fondos no reintegrables: “Son recursos que todo intendente puede gestionar”

Orellana indicó que en Famaillá no hay comunas, por lo que es muy amplio el territorio a atender para brindar servicios. A pesar de ello, dijo que la ciudad que administra es tratada de segunda categoría en el Presupuesto y en el “Pacto Social”, por lo que las asistencias no reintegrables que reciben les hace falta. “No son antojadizos, son contemplados. Son recursos que todo intendente puede gestionar. Para mí apreciación los intendentes de la oposición no hacen el trámite para no quedar mal con los electores suyos. Pero todos estos recursos tienen destino, no se los pide porque sí”, dijo. Añadió que, además de obras, con estos giros compraron plantas asfaltadoras y hormigoneras, niveladoras, retroexcavadoras, entre otra maquinaria.