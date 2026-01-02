Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Alerta amarilla por lluvias y tormentas: estas son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico compartió una alerta amarilla por tormentas. Según indicó, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba estarán bajo advertencia. Estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 kilómetros por hora y se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros.