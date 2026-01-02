Secciones
Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas superiores a los 30° para todo el fin de semana.

Hace 2 Hs

El primer fin de semana de 2026 comienza con mucho calor en Tucumán, donde además el Servicio Meteorológico Nacional prevé probabilidad de tormentas.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura oscilará entre 23° y 35°. Y la lluvia podría llegar por la tarde, para extenderse incluso hasta mañana.

En cuanto al fin de semana, no habrá grandes variaciones: las marcas máximas alcanzarán los 35° y se repetirían las tormentas.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas: estas son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico compartió una alerta amarilla por tormentas. Según indicó, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba estarán bajo advertencia. Estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 kilómetros por hora y se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros.

También emitió un aviso de nivel amarillo por lluvias intensas para el sur de Santa Cruz, incluida la capital, Río Gallegos. En estos casos, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

