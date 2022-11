La polémica por la Unrel resonó en la Legislatura: denuncias de asistencialismo y críticas a Sánchez

En su discurso, Masso cuestionó al diputado y precandidato a gobernador Sánchez (UCR-JxC). Hizo alusión a unas declaraciones que había formulado el ex piloto de rally respecto a la Unrel: “sin ideas, ni candidatos nuevos, buscarán comprar los votos”. “Es demagogia pura”, se despachó. Y continuó en tono irónico: “primero porque él no es nuevo en la política. Este muchacho se presenta como si ayer ha dejado la finca de papa y dijo ‘quiero salvar Tucumán y ser candidato a gobernador’. Y resulta que… ahí está mi amigo Regino Amado. Resulta que, cuando ha dejado de correr, coqueteaba con Regino y para el otro lado. Y se ha terminado viniendo para la oposición. Regino no lo ha convencido del todo”.