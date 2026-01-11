Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras un accidente aéreo ocurrido en su país, de acuerdo con datos difundidos por autoridades y medios locales. El artista, de 34 años, viajaba en una avioneta privada que se estrelló en una zona rural del departamento de Boyacá, en el centro-este de Colombia, cuando se dirigía hacia la ciudad de Medellín.
Según informó la Gobernación de Boyacá, en el siniestro también murieron el piloto Hernando Torres y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín —asistente de Jiménez—, Jefferson Osorio —representante del cantante— y Weisman Mora.
La aeronave que iba rumbo a Medellín se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá, durante la tarde del sábado 10 de enero. El cantante se dirigía a la capital antioqueña para luego emprender rumbo al municipio de Marinilla, donde tenía programado un concierto. En la noche del 9 de enero, Jiménez se presentó en el municipio de Málaga, Santander, en el que sería su último concierto.
De acuerdo con información difundida en redes sociales por un usuario que presenció los momentos previos del hecho, la aeronave perdió el control pocos segundos antes de despegar del aeropuerto de la ciudad, al parecer debido a que no pudo alcanzar la altura necesaria para despegar. Tras impactar en tierra, el avión se prendió fuego.
Yeison Jiménez: quién fue el referente de la música popular colombiana y sus canciones más conocidas
Considerado uno de los principales exponentes de la música popular colombiana, Yeison Jiménez se destacó dentro de un género originario del departamento de Antioquia. Su crecimiento artístico lo llevó a transformarse en un referente clave para la difusión de este estilo y en uno de los cantantes más convocantes a nivel nacional.
Durante su carrera, marcó un antes y un después al colmar grandes escenarios del país, como el Movistar Arena de Bogotá, históricamente ajenos a este género. En 2021, Billboard lo reconoció como artista revelación latino, y su repertorio incluye canciones ampliamente conocidas como “Aventurero”, “Vete” y “Mi venganza”.