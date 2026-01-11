Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo

La aeronave que iba rumbo a Medellín se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá, durante la tarde del sábado 10 de enero. El cantante se dirigía a la capital antioqueña para luego emprender rumbo al municipio de Marinilla, donde tenía programado un concierto. En la noche del 9 de enero, Jiménez se presentó en el municipio de Málaga, Santander, en el que sería su último concierto.