Vacaciones de verano 2026: la invasión argentina a Brasil es impactante
Estadías más largas, vuelos directos y paquetes con todo incluido son algunas claves de la fuerte demanda. El Caribe es la alternativa.
Brasil marca el pulso del turismo argentino del verano 2026. Los datos de agencias y plataformas de viajes confirman una fuerte preferencia por destinos a partir de la buena conectividad, los precios competitivos y los servicios que facilitan la planificación anticipada.
Clásico vigente
Brasil se mantiene como el destino internacional más elegido. Durante 2025, el país recibió más de 9,2 millones de turistas, con una presencia destacada de viajeros argentinos. Según datos de Despegar, las búsquedas para viajar entre enero y febrero crecieron un 35% en comparación con el mismo período de 2025.
En ese ranking, Maceió lidera con un aumento del 75%, seguida por Búzios (+40%), San Pablo (+35%), Río de Janeiro (+25%) y Florianópolis (+15%).
El comportamiento de los viajeros muestra estadías más extensas, con un promedio de nueve noches, y una mayor anticipación en las compras para acceder a financiación y promociones.
Desde GoTravelRes señalan que la demanda hacia el nordeste de Brasil se sostiene esta temporada.
Destinos como Porto de Galinhas y Maragogi concentran el interés de familias que priorizan el clima estable y propuestas all inclusive. De acuerdo con el portal Travel Services, ciudades como Salvador, Recife y Porto Seguro mantienen su popularidad y cuentan con margen para crecer respecto del verano anterior.
Aruba, la alternativa
Aunque el país vecino lidera las preferencias, una isla del Caribe se posiciona con fuerza este verano. Aruba registra un salto notable en el interés de los argentinos, impulsado por sus playas de aguas transparentes, servicios all inclusive y mayor conectividad aérea.
Según Despegar, las consultas sobre paquetes a este destino se quintuplicaron en relación con el año pasado. Los valores más económicos para febrero parten desde $2,59 millones.
Entre los factores que explican este crecimiento se destacan los nuevos vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, una oferta más amplia de paquetes cerrados, precios más estables frente a otros destinos internacionales y un clima cálido durante todo el año.
Vuelos y precios
En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció una ruta temporal hacia Aruba hasta el 28 de febrero. Los pasajes se ofrecen desde $1,17 millón más impuestos. Maceió ofrece una opción más barata desde $1.36 millón; incluye vuelo con escala, hotel tres estrellas, desayuno y estacionamiento.
Para Florianópolis y Búzios, los paquetes este mes oscilan entre $1,44 y $1,72 millón. Incluyen vuelo directo y alojamiento tres estrellas con desayuno. En tanto, Río de Janeiro en febrero ofrece un paquetes de siete noches (del 8 al 15) con un costo inicial de $1.4 millón por persona. Ofertas como estas son las que suceden y generan un “sí” a la hora de elegir.
8.000 vehículos por día
Movimiento récord en la frontera, que suele generar prolongadas esperas
El Paso Internacional Bernardo de Irigoyen-Dionísio Cerqueira entre Argentina y Brasil, en la provincia de Misiones, registra por estos días un intenso flujo de personas, con un promedio diario que oscila entre 5.000 y 8.000 cruces, según indicó el municipio de la ciudad. El incremento del movimiento se explica por la salida de veraneantes argentinos rumbo a las playas brasileñas. La circulación comenzó a crecer hacia fines de diciembre y en los últimos días se consolidó un tránsito sostenido. Durante la primera semana de 2026 ya alcanzó características de boom.
La frontera conecta a la Argentina con Brasil en el extremo noreste de Misiones. Se trata de un lugar seco, donde Bernardo de Irigoyen limita con las localidades de Dionísio Cerqueira y Barracão, sin la presencia de ríos u otras barreras naturales. El paso se encuentra habilitado para el ingreso y egreso de personas, el transporte de cargas y el turismo, y cuenta con dependencias de Aduana y Migraciones en territorio nacional.