Vacaciones de verano 2026: la invasión argentina a Brasil es impactante

El Paso Internacional Bernardo de Irigoyen-Dionísio Cerqueira entre Argentina y Brasil, en la provincia de Misiones, registra por estos días un intenso flujo de personas, con un promedio diario que oscila entre 5.000 y 8.000 cruces, según indicó el municipio de la ciudad. El incremento del movimiento se explica por la salida de veraneantes argentinos rumbo a las playas brasileñas. La circulación comenzó a crecer hacia fines de diciembre y en los últimos días se consolidó un tránsito sostenido. Durante la primera semana de 2026 ya alcanzó características de boom.